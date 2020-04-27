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  • Защищенные данные с компьютера можно украсть с помощью охлаждающих его вентиляторов, — израильские эксперты
27 апреля 2020, понедельник, 21:11 395
Технологии 2020-04-27T21:13:06+03:00
Українські Новини
Защищенные данные с компьютера можно украсть с помощью охлаждающих его вентиляторов, — израильские эксперты

Защищенные данные с компьютера можно украсть с помощью охлаждающих его вентиляторов, — израильские эксперты

Елизавета Кесельман
Израиль, кража данных, компьютерные данные

В то время, как хакеры добрались до нового популярного приложения Zoom, исследователи Университета Бен-Гурион в Израиле обнаружили новый способ, с помощью которого можно украсть данные с высокозащищенного компьютера. Об этом передает Tech Xplore.

По словам ведущего исследователя Мордехая Гури, данные с компьютера можно украсть с помощью манипуляций с кулерами — вентиляторами, которые его охлаждают.

 

Эксперт отмечает, что можно контролировать вибрации компьютера, влияя на скорость вращения его кулеров, если разместить рядом смартфон с необходимой программой.

"Мы наблюдаем, что компьютеры вибрируют с частотой, совпадающей со скоростью вращения их вентиляторов. Эти неслышные вибрации распространяются на всю поверхность, на которой стоит компьютер", — пояснил исследователь.

Таким образом смартфон может скрыто воспринимать вибрации компьютера, если лежит на той же поверхности. В этом процессе задействован акселерометр смартфона (прибор, измеряющий проекцию кажущегося ускорения (разности между истинным ускорением объекта и гравитационным ускорением), доступ к которому может получить любая программа, поэтому атаку такого рода сложно обнаружить.

Команда специализируется на изучении атак по сторонним каналам — то есть атак, осуществленных путем считывания информации с физического оборудования компьютера.

"В этом вся суть атак по сторонним каналам. Вредоносная программа не выводит данные путем взлома стандартов шифрования или прорыва через фаервол сети; вместо этого она расшифровывает данные из вибраций и направляет их в акселерометр в смартфоне", — отметил Гури.

Исследователи утверждают, что можно защитить компьютеры от таких атак с помощью несложных технических решений. Необходимо запускать процессор в режиме максимального потребления энергии, устанавливать фиксированную скорость кулеров или сводить процессоры к единой тактовой частоте.

Как сообщали Українські Новини, ранее Google заблокировал 18 млн писем с фейковой информацией по коронавирусу от хакеров по всему миру.

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