"Біофарма" розпочала збір плазми донорів, що одужали після коронавірусу

Компанія "Біофарма" (Біла Церква) почала збір плазми донорів, що перехворіли на коронавірус Covid19, також компанія починає тестувати донорів на наявність антитіл до захворювання.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав голова ради директорів і співвласник "Біофарма" Костянтин Єфименко, передають Українські Новини.

"Біофарма" приступила до збору плазми у донорів, які перемогли Covid19. Вже заготовлені перші літри такої плазми, а наш колектив виконує складну роботу. Ми розуміли, що буде нелегко. Подивимося статистику: 4700 осіб одужали, 40% з них старше 60 років і не можуть бути донорами, 20% не можуть бути донорами за своїми показаннями. Залишаються 1800 осіб у великій, сорокамільйонній країні, яких потрібних знайти, причому не всіх, а добровольців, хто готовий стати донором. У мене завжди був порядок з математикою. Але тут завдання підвищеної складності", - написав він.

За словами Єфименко, "Біофарма" закупила 12 тис. ІФА-тестів компанії Roche і з 18 травня починає тестувати донорів на наявність антитіл.

"Якщо гіпотеза підтвердиться і у 5%+ донорів будуть виявлені антитіла, що ймовірно, то необхідно починати широкомасштабне тестування. Тестування одного мільйона осіб. Як це організувати, поки не розумію", - зазначив він.

На початку травня Єфименко повідомив, що компанія почала клінічні дослідження імуноглобуліну для лікування хворих, у яких коронавірусна інфекція викликає ускладнення, і зібрала перші обсяги плазми у донорів, які подолали Covid19.

Як повідомляли Українські Новини, в МОЗ розповіли, кому будуть робити тести на антитіла до коронавірусу в першу чергу.

Раніше Міністерство охорони здоров'я планувало почати тестування на антитіла до коронавірусу методом імуноферментного аналізу (ІФА) з 18 травня.