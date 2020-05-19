Двойное гражданство и легализация игорного бизнеса. Чем займется Рада на этой неделе

Верховная Рада, которая начнет работать в режиме очередных пленарных заседаний, 19-22 мая намерена рассмотреть законопроект о легализации игорного бизнеса во втором чтении и законопроект о двойном гражданстве.

Об этом на согласительном совете сказала сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в Раде Ирина Геращенко, передают Українські Новини.

"На этой неделе в повестке дня стоит закон о гражданстве, который по сути легализирует российские паспорта… Еще в повестке дня стоит закон об игорном бизнесе", - сказала она.

Также, по словам Геращенко, Радой будет рассмотрен вопрос об уголовной ответственности военного руководства.

Кроме этого, по словам председателя Рады Дмитрия Разумкова, парламентарии в пятницу намерены провести час вопросов к правительству.

22 мая, в ходе часа вопросов к правительству Верховная Рада намерена заслушать министра здравоохранения Максима Степанова по текущей ситуации в борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Я думаю, что все забыли, никому не интересно, поэтому если никто не против, то предлагаю заслушать министра здравоохранения по текущей ситуации борьбы с коронавирусом", - сказал Дмитрий Разумков в ходе согласительного совета парламента в понедельник.

Ранее в ходе вступительного слова в начале согласительного совета Разумков попросил представителей фракций и групп внести свои предложения по теме часа вопросов к правительству на пятницу, однако никто из выступающих соответствующих предложений не внес.

Как сообщали Українські Новини, 16 января Рада приняла в первом чтении законопроект о легализации игорного бизнеса.



Кроме того, Рада приняла "антиколомойский" банковский закон, который просил МВФ.