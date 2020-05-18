Громадський транспорт запустять з 22 травня, а дитсадки і метро відкриються з 25 травня, - Шмигаль

Після того, як у МОЗ розповіли, коли і як планують відкривати метро у Києві, Харкові та Дніпрі, Кабінет Міністрів має намір дозволити роботу громадського транспорту з 22 травня, а роботу дитсадків і метрополітену з 25 травня.

Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова на ICTV" сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль , передають Українські Новини.

"Дія карантину буде продовжено, але ми переходимо, як і обіцяли до адаптивного карантину. Вже з 22 числа буде прийнятий ряд пом'якшень щодо карантину. Ми дозволимо рух міського та приміського наземного транспорту, ми дозволимо проведення спортивних змагань, ми також відкриємо готелі, крім хостелів, дозволимо роботу готелів без роботи ресторанів і басейнів. Також буде пом'якшена можливість проведення служб у храмах", - сказав Шмигаль.

Прем'єр пояснив, що служби в храмах для парафіян можна буде проводити за умови не більше 1 людини на 10 кв. м релігійних споруд.

"З 25 числа уряд дозволить роботу дитячих садків і роботу метрополітену в тих містах, де буде дозволяти епідеміологічна ситуація. Тут будемо працювати спільно з місцевою владою", - додав Шмигаль.

За його словами, дані рішення будуть прийняті на засіданні уряду 20 травня.

В МОЗ розповіли, що метро у Києві відкриють після оцінки епідситуації.

Після ослаблення карантину, з 12 травня в Києві планували запустити додаткові маршрути громадського транспорту.

Після першого етапу ослаблення карантину в столиці, Київська міська державна адміністрація має намір відкрити спортзали, промислові ринки, магазини площею до 1 тис. кв. м і відновити роботу наземного громадського транспорту з 22 травня.

Тим часом, батьки мають намір пікетувати Кабмін з вимогою відкрити дитсадки.