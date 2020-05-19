Дистанція в 2 метри і наявність захисних масок: які умови відкриття пляжного сезону

Після того, як з 11 травня в Україні почали послаблювати карантин і дозволили відновити роботу підприємств, Міністерство охорони здоров'я планує дозволити відкрити пляжі для відвідування, але з кількома умовами. Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я, Віктор Ляшко, передають Українські Новини.

Як повідомив головний санітарний лікар України, Міністерство охорони здоров'я планує дозволити відвідувати пляжі. МОЗ правело консультації з Інститутом епідеміології та інфекційних захворювань Національної академії медичних наук.

В медустанові стверджують, що морська сіль спільно з ультрафіолетовим випромінюванням знищує збудника коронавірусної інфекції. У зв'язку з цим, в Україні можуть дозволити відкриття пляжного сезону. "Навіть незважаючи на те, що в прісній воді збудник виживає, за даними вчених, в річках з проточною водою інфікуватися складно. Це тільки може бути при близькому контакті. Тому і щодо річкових пляжів також МОЗ буде давати дозвіл працювати в цьому сезоні", – повідомив Віктор Ляшко.

Рекомендації для відвідування пляжу

Щоб відвідати пляж, потрібно дотримуватися декількох рекомендацій.

Так, людям віком старше 60 років, МОЗ не рекомендує відвідувати пляжі, а також тим, у кого є хронічні захворювання.

Крім того, потрібно дотримуватися дистанції не менше 2 метрів.

Також потрібно регулярно мити руки.

Кашляти можна тільки в одноразову серветку або в ліктьовий згин.

Обов'язкова наявність захисних масок в обслуговуючого персоналу на пляжі.

Як повідомляли Українські Новини, з 22 травня київська влада починає другий етап ослаблення карантину: запрацюють ТРЦ, відновить роботу наземний громадський транспорт. У Міністерстві охорони здоров'я назвали 4 умови послаблення карантину.