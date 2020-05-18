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18 травня 2020, понеділок, 15:37 16
Суспільство 2020-05-18T16:30:03+03:00
Українські Новини
Деякі школи України проводять батьківські збори у Zoom, — Мандзій

Деякі школи України проводять батьківські збори у Zoom, — Мандзій

Елена Новикова
Додаток, Любомира Мандзій, Zoom, Батьківські збори
Любомира Мандзій. Фото: facebook.com lmandziy
Любомира Мандзій. Фото: facebook.com lmandziy

Виконуюча обов'язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій заявила про те, що в Україні є школи, які проводять батьківські збори у Zoom, який став найпопулярнішим месенджером українців на карантині.

Про це вона розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24", відповідаючи на питання про доцільність проведення у приміщеннях шкіл батьківських зборів.

"Я знаю про проведення батьківських зборів у Zoom і це дуже класний досвід, яким діляться наші директора. Безперечно живе спілкування це найважливіше спілкування, від якого ми певний період часу були обмежені. Варіант зустрічі з директором або вчителем завжди можна знайти", - сказала Мандзій.

За словами в. о. міністра освіти і науки, якщо епідеміологічна ситуація буде дозволяти, то ніхто не буде обмежувати зустрічі батьків і вчителів у школі.

"Але ми зараз говоримо про доцільність масових заходів для того, щоб не нагнітати і не провокувати ситуацію", - сказала вона.

Як повідомляли Українські Новини, у Міносвіти назвали орієнтовні дати ЗНО-2020.

Також в Міносвіти підтвердили плани закінчити навчальний рік до 1 липня для всіх, крім випускників.

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