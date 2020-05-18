Деякі школи України проводять батьківські збори у Zoom, — Мандзій

Виконуюча обов'язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій заявила про те, що в Україні є школи, які проводять батьківські збори у Zoom, який став найпопулярнішим месенджером українців на карантині.

Про це вона розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24", відповідаючи на питання про доцільність проведення у приміщеннях шкіл батьківських зборів.

"Я знаю про проведення батьківських зборів у Zoom і це дуже класний досвід, яким діляться наші директора. Безперечно живе спілкування це найважливіше спілкування, від якого ми певний період часу були обмежені. Варіант зустрічі з директором або вчителем завжди можна знайти", - сказала Мандзій.

За словами в. о. міністра освіти і науки, якщо епідеміологічна ситуація буде дозволяти, то ніхто не буде обмежувати зустрічі батьків і вчителів у школі.

"Але ми зараз говоримо про доцільність масових заходів для того, щоб не нагнітати і не провокувати ситуацію", - сказала вона.

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