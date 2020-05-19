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19 травня 2020, вівторок, 07:30 10
Верховна Рада і партії 2020-05-19T08:30:03+03:00
Українські Новини
Подвійне громадянство і легалізація грального бізнесу. Чим займеться Рада на цьому тижні

Подвійне громадянство і легалізація грального бізнесу. Чим займеться Рада на цьому тижні

Валерия Драгомирова
Верховна Рада, подвійне громадянство, гральний бізнес
Верховна Рада у масках
Верховна Рада у масках

Верховна Рада, яка почне працювати в режимі чергових пленарних засідань, 19-22 травня має намір розглянути законопроєкт про легалізацію грального бізнесу в другому читанні і законопроєкт про подвійне громадянство.

Про це на погоджувальній раді сказала співголова фракції "Європейська солідарність" у Раді Ірина Геращенко, передають Українські Новини.

"На цьому тижні в порядку денному стоїть закон про громадянство, який, по суті легалізує російські паспорти... Ще на порядку денному стоїть закон про гральний бізнес", - сказала вона.

Також, за словами Геращенко, Радою буде розглянуто питання про кримінальну відповідальність військового керівництва.

Крім цього, за словами голови Ради Дмитра Разумкова, парламентарії у п'ятницю мають намір провести годину запитань до уряду.

22 травня, на годині запитань до уряду Верховна Рада має намір заслухати міністра охорони здоров'я Максима Степанова щодо поточної ситуації в боротьбі з коронавірусною інфекцією.

"Я думаю, що всі забули, нікому не цікаво, тому якщо ніхто не проти, то пропоную заслухати міністра охорони здоров'я щодо поточної ситуації боротьби з коронавірусом", - сказав Дмитро Разумков в ході погоджувальної ради парламенту в понеділок.

Раніше під час вступного слова на початку погоджувальної ради Разумков попросив представників фракцій і груп внести свої пропозиції стосовно теми години запитань до уряду на п'ятницю, однак ніхто з виступаючих відповідних пропозицій не вніс.

Як повідомляли Українські Новини, 16 січня Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про легалізацію грального бізнесу.


Крім того, Рада прийняла "антиколомойский" банківський закон, який просив МВФ.

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