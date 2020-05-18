Професор Масляк заявив, що у своєму скандальному підручнику географії "доносить дітям правду", яка налякала "заклятих ворогів"

Професор Масляк заявив, що у своєму скандальному підручнику географії "доносить дітям правду", яка налякала "з

Автор підручника географії для 8 класу, який викликав гучний скандал, професор Петро Масляк впевнений, що проти нього здійснюється "спланована акція", оскільки він вперше в історії України в своєму підручнику розповів вчителям, дітям та їхнім батькам "правду про Україну".

Про це автор підручника заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Вперше в історії України правда про Україну, хоча і в дуже обмеженому тиражі (заслуга МОН), дійшла безпосередньо до школи, дітей, їхніх батьків і вчителів. І нашим заклятим ворогам стає страшно. Вони звикли віками не лише вбивати нашу націю фізично, але й зомбувати тих, які вижили московською брехнею, лукавством і фарисейством", - написав він.

При цьому Петро Масляк стверджує, що його підручник піддається критиці вже не вперше. І авторами цих "спланованих акцій", на його думку, є "московити та їхня п'ята колона в Україні".

У той же час, користувачі соцмережі Facebook не оцінили таку позицію професора. Під його постом виявився лише 1 позитивний коментар. Решта коментаторів, при тому, що коментарі періодично чистяться автором поста (кожних 2-3 години усі негативні коментарі видаляються), висловлюють глузування, обурення та навіть образи на адресу автора. Є й такі, хто обурюються самою системою, яка допустила публікацію скандальних і провокаційних текстів як підручник для дітей.

Уточнимо, після спалахнувшого в суботу скандалу Міносвіти оперативно (вже в неділю 17 травня) видалило зі своїх сайтів електронну версію підручника Масляка.

Як повідомляли Українські Новини, в шкільному підручнику географії для 8 класу містяться висновки авторів на підставі подібності слів "Галлія", "Галісія", "Порту Галлія", "Галатея", "галілеяни", згідно з якими пращури сучасних французів, іспанців, євреїв і турок могли прийти на ці землі з української Галичини.

Ще в гіршій ситуації опинилися етнічні білоруси, яких автори підручника викреслили зі слов'янських народів. Як й росіян з болгарами. "Слов'яномовних росіяни мають вугор-фінське походження, а найближчі до них за мовою болгари - тюркське. Мовно найближчі до українців білоруси та поляки теж мають різний генетичне походження. Поляки - слов'янське, а білоруси - балтійське", - стверджує підручник.

Економіко-географічне положення України ускладнюється тим, що її оточують економічно відсталі країни. "Жодна з країн, які безпосередньо межують з Україною, що не характеризується високим рівнем економічного розвитку", - йдеться в підручнику.

А на 274-й сторінці цього підручника, українці з посиланням на неназваних дослідників взагалі записані в "слов'янізованих німців" і названі "найстарішої нацією на землі".

Сам підручник географії для 8 класу авторства Петра Масляка був видрукуваний в Кам'янці-Подільському повністю за державні кошти. Після чого централізовано розсилався Міносвіти по школам та ліцеям із позначкою "Продаж заборонено". Зокрема, на друкованих зразках, які перебувають в розпорядженні Українських Новин, стоять штампи навчальних закладів Києва, що отримували ці підручники від Міносвіти.

Основним автором підручника виступає професор кафедри географії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор географічних наук, академік Академії наук вищої освіти України Петро Олексійович Масляк. Він виступає в співавторстві автором цілої лінійки підручників і методичних посібників з географії для учнів 6-11 класів загальноосвітніх шкіл. У Вікіпедії зазначено, що 71-річний Петро Масляк є засновником "власної школи геополітики та геостратегії", а також завідувачем відділу геополітики та геостратегії Науково-дослідного інституту українознавства Міністерства освіти та науки України.