Рівненська АЕС відключила перший енергоблок

Рівненська атомна електростанція (РАЕС, Вараш, Рівненська область) 18 травня о 07:52 відключила від мережі енергоблок №1 у зв'язку зі спрацьовуванням автоматичного захисту внаслідок відключення головних циркуляційних насосів.

Про це йдеться в повідомленні національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", передають Українські Новини.

"Енергоблок №1 РАЕС (ВВЕР-440) відключено від енергомережі у зв'язку зі спрацьовуванням автоматичного захисту внаслідок відключення головних циркуляційних насосів", - йдеться в ньому.

Наголошується, що згідно з міжнародною шкалою оцінки ядерних подій INES подію попередньо класифіковано на рівні "поза шкали/0".

При цьому радіаційний та протипожежний стан на проммайданчику не змінився.

Як повідомляли Українські Новини, Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС, Енергодар, Запорізька область) 14 травня в 11:02 відключила енергоблок №6 від енергомережі для проведення поточного ремонту.

Також після відключення другого енергоблоку, Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС, Енергодар, Запорізька область) 1 травня в 00:01 відключила енергоблок №4 від енергомережі для проведення капітального планово-попереджувального ремонту.