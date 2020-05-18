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18 травня 2020, понеділок, 12:31 9
Суспільство 2020-05-18T13:45:02+03:00
Українські Новини
Кличко просить поліцію перевірити нічні клуби Києва

Кличко просить поліцію перевірити нічні клуби Києва

Елизавета Драбкина
Карантин, Віталій Кличко, Нічний клуб, Поліція
Порушення карантину в нічному клубі
Порушення карантину в нічному клубі "Queen". Фото: alenka.marmeladka

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко просить поліцію перевірити нічні клуби Києва на предмет роботи під час карантину.

Про це він повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Хотів би зазначити, я бачив у вихідні в соцмережах відео з деяких нічних клубів столиці. Скажу відверто: я обурений! Натовпи людей – це якийсь бенкет під час чуми! Міська влада не дозволяла відкривати нічні клуби та інші розважальні заклади! І я звертаюся до поліції перевірити такі заклади. І має бути сувора відповідальність їх власників! А тим, хто рветься на масовий нічний відпочинок, скажу: навряд чи ви будете такими веселими, якщо потрапите в інфекційне відділення", - сказав Кличко.

Раніше ЗМІ повідомляли, що нічний клуб Queen проводить вечірки, незважаючи на карантин.

На відео було видно, що в клубі багато людей - заповнені всі столики і танцпол.

При цьому більшість відвідувачів комплексу були без засобів захисту і не дотримувалися соціальної дистанції.

Як повідомляли Українські Новини, кількість хворих коронавірусом в Києві 17 травня порівняно з попередньою добою збільшилася на 41 людини до 2 321, померлих на 1 людину до 49.

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