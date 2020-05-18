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18 травня 2020, понеділок, 12:08 5
Інтернет і IT 2020-05-18T12:30:02+03:00
Українські Новини
Група компаній "Парус" заперечує причетність до російської ІТ-корпорації "Парус"

Група компаній "Парус" заперечує причетність до російської ІТ-корпорації "Парус"

Елена Новикова
Парус, Санкції, Продовження санкцій, Корпорація Парус
IT. Фото: pixabay
IT. Фото: pixabay

Група компаній "Парус" спростовує причетність до ІТ-корпорації "Парус" (Росія), стосовно якої Україна продовжила санкції.

Про це йдеться в повідомленні групи, передають Українські Новини.

"Ми відстоювали і відстоюємо свою позицію, що ми не маємо відношення до компанії "Корпорація Парус" (РФ)", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, підприємства, які потрапили в санкційний список України, ніколи не були російськими.

Мова йде про компанії "Парус-Спецпроект" (Київ), "Парус-2" (Київ), "Парус-Впровадження" (Київ), "Парус-Місто" (Київ), "Парус-Прикарпаття" (Івано-Франківськ), "Парус-Донбас" (Краматорськ), "Центр інформаційних технологій "Парус-Единение" (Миколаїв), "Південний Парус" (Одеса) і "Парус-Лев" (Львів).

Також група уточнила, що в судовому порядку ніхто не надав жодних доказів причетності компаній до російського бізнесу.

Згідно з Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, на даний момент засновниками і кінцевими бенефіціарами зазначених компаній є фізичні особи - громадяни України.

Як повідомляли Українські Новини, 14 травня Україна зняла санкції щодо ІТ-компаній "Монт УА", "Сапран-Україна" (обидві - Київ) і 9 компаній групи компаній "Парус".

Група компаній "Парус" була заснована в 1990 році як одне з представництв корпорації "Парус", одного з найбільших російських розробників інформаційних систем для державного управління і бізнесу.

у 1993 році В Києві був створений Центр розробки програмного забезпечення.

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