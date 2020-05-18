На Донбасі поранені троє українських військових, знищено двох бойовиків

Вчора, 17 травня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню. Поранення отримали троє українських військовослужбовців. Про це йдеться в повідомленні штабу ООС.

Так, повідомляється, що противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, БПЛА, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" неподалік Авдіївки противник тричі вів вогонь по наших позиціях з мінометів 82-го калібру, випустивши 24 міни, а також автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. А в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування РФ порушили режим припинення вогню поруч з Новоалександровкой. Тут загарбники використовували автоматичні станкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

"Внаслідок обстрілу ворога троє українських військовослужбовців отримали поранення ... За даними розвідки, 17 травня наші воїни знищили двох російських окупантів і ще двох ранили", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що з початку поточної доби російські збройні формування активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, 15 травня на Донбасі в бою поранені двоє українських військових.

А 14 травня на Донеччині бійці ЗСУ знищили одного бойовика і поранили ще п'ятьох.