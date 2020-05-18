підписатися на розсилку
26.5 26.85
28.5 29
˟
18 травня 2020, понеділок, 08:30 13
Силові структури 2020-05-18T10:00:02+03:00
Українські Новини
На Донбасі поранені троє українських військових, знищено двох бойовиків

На Донбасі поранені троє українських військових, знищено двох бойовиків

Анна Рудык
ООС, Ситуація в зоні ООС, обстріли в зоні ООС, обстріли на Донбасі
ООС. Фото: Міноборони України
ООС. Фото: Міноборони України

Вчора, 17 травня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню. Поранення отримали троє українських військовослужбовців. Про це йдеться в повідомленні штабу ООС.

Так, повідомляється, що противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, БПЛА, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" неподалік Авдіївки противник тричі вів вогонь по наших позиціях з мінометів 82-го калібру, випустивши 24 міни, а також автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. А в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування РФ порушили режим припинення вогню поруч з Новоалександровкой. Тут загарбники використовували автоматичні станкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

"Внаслідок обстрілу ворога троє українських військовослужбовців отримали поранення ... За даними розвідки, 17 травня наші воїни знищили двох російських окупантів і ще двох ранили", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що з початку поточної доби російські збройні формування активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, 15 травня на Донбасі в бою поранені двоє українських військових.

А 14 травня на Донеччині бійці ЗСУ знищили одного бойовика і поранили ще п'ятьох.

Більше новин про: ООС Ситуація в зоні ООС обстріли в зоні ООС обстріли на Донбасі

У перестрілці на Донбасі було поранено воїна ЗСУ...
Бойовики застосували заборонену зброю. Українські ...
На Донбасі в бою поранені двоє українських військо...
Бойовики 5 раз обстріляли позиції сил ООС із забор...
Сьогодні День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
Гривня подорожчала після вихідних: офіційний курс валют від НБУ
Новини
За 1 квартал збитки "Чернівцігазу" склали майже 110 млн гривень 10:26 Прес-реліз
До кінця продовженого Кабміном карантину залишилося 4 дні 09:30
Набуло чинності держрегулювання цін на соціально значущі продукти і ліки 08:55
Прапор кримських татар. Фото: depositphotos
Сьогодні День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу 08:38
На Донбасі поранені троє українських військових, знищено двох бойовиків 08:30
більше новин
З понеділка МОЗ почне тести на антитіла до коронавірусу 11:45
Олександр Дубинський
Дубинського не пустили на ефір "Свободи слова Савіка Шустера" 11:20
Рекомендований МОН підручник встановив, що білоруси – не слов'яни, а французи, іспанці і євреї, ймовірно, вийшли з Галичини 14:31
Нічні заморозки посеред травня негативно позначаться на врожаї овочів. Експерти дали прогноз 13:36
Пожежа в Одеському коледжі. У справі з'явилися двоє нових підозрюваних 10:55
більше новин
У світі кількість підтверджених випадків коронавірусу пішла на спад. Дані на 17 травня 08:21 Інфографіка
Комітет з охорони здоров'я ЄС прийняв до складу Україну як спостерігача, - Степанов 11:19
Рекомендований МОН підручник встановив, що білоруси – не слов'яни, а французи, іспанці і євреї, ймовірно, вийшли з Галичини 14:31
Прапор кримських татар. Фото: depositphotos
Сьогодні День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу 08:38
НБУ розраховує, що заборона на відпочинок за кордоном компенсує зниження грошових переказів заробітчан 13:01
більше новин
До кінця продовженого Кабміном карантину залишилося 4 дні
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok