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  • Дубинського не пустили на ефір "Свободи слова Савіка Шустера"
16 травня 2020, субота, 11:20 8
Політика 2020-05-16T12:30:01+03:00
Українські Новини
Дубинського не пустили на ефір "Свободи слова Савіка Шустера"

Дубинського не пустили на ефір "Свободи слова Савіка Шустера"

Анна Рудык
Олександр Дубинський, Савік Шустер, ціни на електроенергію, Ольга Буславець
Олександр Дубинський
Олександр Дубинський

Депутата від партії "Слуга народу" Олександра Дубинського запросили в онлайн-форматі на програму "Свобода слова Савіка Шустера" (канал "Україна") для обговорення тарифів на електрику. Однак коли депутат виявив бажання з'явитися в студію особисто, його туди не пустили. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Так, спочатку Дубинський виклав на своїй сторінці в Facebook пост про те, що їде на ток-шоу особисто, щоб обговорити питання цін на електрику з в. о. міністра енергетики Ольгою Буславець.

"Спочатку мені пропонували включитися на всю програму по скайпу, але я вважаю, що така важлива тема, як тарифи для людей не може обговорюватися з в. о. міністра енергетики інакше, ніж лицем до лиця", - написав нардеп.

Через дві години після першого поста Дубинський опублікував другий з інформацією щодо його недопуску на прямий ефір.

"Савік Шустер про*рався і в студію мене не пустив. А я так хотів розповісти, як його власник (Рінат Ахметов - ред.) на*бує кожну українську родину за допомогою в. о. міністра енергетики Буславець. У студії залишилися одні підгодовані негідники, які вам зараз оправляють зниження потужностей АЕС і найвищий тариф на зелену енергетику в світі", - заявив Дубинський.

Свій недопуск на програму Шустера він пов'язав з небажанням господаря телеканалу "Україна" Ріната Ахметова допустити озвучування на ток-шоу альтернативної точки зору.

Однак Савік Шустер заявив, що його студія готувала включення Дубинського по скайпу, оскільки за умовами карантину, тільки 8 осіб можуть перебувати одночасно в приміщенні студії. Але Дубинський, на думку Шустера, заради піару вирішив влаштувати скандал і замість виходу в ефір по скайпу приїхав у студію, куди його не пустили.

Як повідомляли Українські Новини, Герус заявив, що через відключення блоків атомних станцій ціна на електроенергію зросла на 15%.

Тим часом т.в.о. міністра енергетики Буславець пропонує майнити криптовалюту на АЕС.

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