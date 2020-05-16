Дубинського не пустили на ефір "Свободи слова Савіка Шустера"

Депутата від партії "Слуга народу" Олександра Дубинського запросили в онлайн-форматі на програму "Свобода слова Савіка Шустера" (канал "Україна") для обговорення тарифів на електрику. Однак коли депутат виявив бажання з'явитися в студію особисто, його туди не пустили. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Так, спочатку Дубинський виклав на своїй сторінці в Facebook пост про те, що їде на ток-шоу особисто, щоб обговорити питання цін на електрику з в. о. міністра енергетики Ольгою Буславець.

"Спочатку мені пропонували включитися на всю програму по скайпу, але я вважаю, що така важлива тема, як тарифи для людей не може обговорюватися з в. о. міністра енергетики інакше, ніж лицем до лиця", - написав нардеп.

Через дві години після першого поста Дубинський опублікував другий з інформацією щодо його недопуску на прямий ефір.

"Савік Шустер про*рався і в студію мене не пустив. А я так хотів розповісти, як його власник (Рінат Ахметов - ред.) на*бує кожну українську родину за допомогою в. о. міністра енергетики Буславець. У студії залишилися одні підгодовані негідники, які вам зараз оправляють зниження потужностей АЕС і найвищий тариф на зелену енергетику в світі", - заявив Дубинський.

Свій недопуск на програму Шустера він пов'язав з небажанням господаря телеканалу "Україна" Ріната Ахметова допустити озвучування на ток-шоу альтернативної точки зору.

Однак Савік Шустер заявив, що його студія готувала включення Дубинського по скайпу, оскільки за умовами карантину, тільки 8 осіб можуть перебувати одночасно в приміщенні студії. Але Дубинський, на думку Шустера, заради піару вирішив влаштувати скандал і замість виходу в ефір по скайпу приїхав у студію, куди його не пустили.

Як повідомляли Українські Новини, Герус заявив, що через відключення блоків атомних станцій ціна на електроенергію зросла на 15%.

Тим часом т.в.о. міністра енергетики Буславець пропонує майнити криптовалюту на АЕС.