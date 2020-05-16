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16 травня 2020, субота, 08:25 20
Силові структури 2020-05-16T10:45:02+03:00
Українські Новини
На Донбасі в бою поранені двоє українських військових

На Донбасі в бою поранені двоє українських військових

Анна Рудык
ООС, Ситуація в зоні ООС, війна на Донбасі, обстріли на Донбасі
ООС. Фото: facebook.com/ato.news
ООС. Фото: facebook.com/ato.news

Вчора, 15 травня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню. Поранені двоє українських військових. Про це йдеться в повідомленні штабу ООС.

Так, повідомляється, що противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Також в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник неподалік Широкіно випустив 5 мін 82-го калібру, а по околицях Старогнатівки вів вогонь з озброєння бойових машин піхоти. А по українських військовослужбовцях, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", збройні формування Російської Федерації двічі вели вогонь поруч з Горіхово.

"Внаслідок обстрілу ворога двоє українських військовослужбовців отримали поранення ... За даними розвідки, 15 травня наші воїни поранили щонайменше одного російського окупанта", - йдеться в повідомленні.

З початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, 14 травня на Донеччині бійці ЗСУ знищили одного бойовика і поранили ще п'ятьох.

Також 13 травня на Донбасі в бою загинув боєць ЗСУ, ще двоє отримали поранення.

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