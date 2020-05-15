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  • У Венеції пролунав вибух на хімзаводі: є постраждалі, жителів попросили залишатися вдома
15 травня 2020, пʼятниця, 19:23 5
Європа 2020-05-15T20:35:53+03:00
Українські Новини
У Венеції пролунав вибух на хімзаводі: є постраждалі, жителів попросили залишатися вдома

У Венеції пролунав вибух на хімзаводі: є постраждалі, жителів попросили залишатися вдома

Надежда Комендантова
вибух, Вибух на заводі, Венеція
Вибух на хімзаводі у Венеції. Фото: corriere.it
Вибух на хімзаводі у Венеції. Фото: corriere.it

В той час, як смертність від Covid-19 в Італії найвища в світі, в п'ятницю в промисловій зоні Венеції стався вибух на хімічному заводі, у зв'язку з яким влада закликала жителів закрити вікна і двері і залишатися вдома.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere Della Sera.

Вибух стався в материковій частині міста в районі Порто-Маргера, в декількох кілометрах від історичного центру Венеції. Внаслідок вибуху був поранений робочий.

Вибух на хімзаводі у Венеції. Фото: corriere.itВибух на хімзаводі у Венеції. Фото: corriere.it

На місце події прибули машини швидкої допомоги і пожежна служба. Внаслідок вибуху в небо здійнявся густий стовп чорного диму, який було видно з усіх куточків міста. Влада закликала мешканців зачинити вікна і не виходити на вулицю.

На заводі, який перебуває в епіцентрі страйків і протестів у зв’язку з побоюваннями щодо безпеки, виробляють фарби, розчинники та відбілювачі.

Близько першої години дня пожежникам вдалося загасити основний вогонь.

Одна з найбільш постраждалих від пандемії коронавірусу країн Італія лише нещодавно почала послаблювати жорсткий карантин і знімати обмеження на пересування. З 4 травня італійці отримали можливість відвідувати близьких в межах одного регіону.

Як повідомляли Українські Новини, Італія виходить з жорсткого карантину. З 4 травня відкрилися бари і ресторани.

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