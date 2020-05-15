За рік президентства Зеленського державні посади займали більш 30 "кварталівців". Список

Упродовж першого року президентства Володимира Зеленського понад 30 осіб, які раніше працювали в структурах "Студії Квартал 95", її дочірніх організаціях, надавали послуги компанії, співпрацювали із Зеленським на професійній основі, були знайомими, друзями, родичами Зеленського чи його оточення отримали державні посади.

Із них 12 безпосередньо працювали в "Студії Квартал 95", йдеться в повідомленні Комітету виборців України.

Вказані особи були призначені на посади помічників, заступників, керівників Офісу Президента, отримали посади в органах безпеки України, в центральних органах виконавчої влади, стали членами наглядових рад, комітетів, були обрані на посади народних депутатів України.

Працюють в Офісі Президента:

Андрій Єрмак (кінопродюсер, товариш В. Зеленського) – Керівник Офісу Президента

Сергій Трофімов (виконавчий продюсер "Студії Квартал 95") – Перший заступник голови Офісу Президента

Юрій Костюк (сценарист і креативний продюсер серіалу "Слуга Народу") – Заступник Керівника Офісу Президента

Сергій Шефір (сценарист, продюсер, директор "Студії Квартал 95") – перший помічник Президента

Ірина Побєдоносцева (за даними ЗМІ працювала директоркою з розвитку "Студії Квартал 95") – Керівник департаменту інформаційної політики Офісу Президента

В органах безпеки:

Іван Баканов (юрист і керівник "Студії Квартал 95") – голова Служби безпеки України

Сергій Сивохо (креативний продюсер "Студії Квартал 95") – екс радник секретаря Ради національної безпеки і оборони України

Владислав Бухарєв (ЗМІ називають В. Бухарєва чоловіком сценаристки "Студії Квартал 95" та знайомим В. Зеленського) – радник міністра внутрішніх справ, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України та екс-перший заступник голови СБУ

Олександр Пашков (за даними ЗМІ є чоловіком бухгалтера "Студії Квартал 95") – директор Департаменту стратегічної агентурної розвідки ГУР Міністерства оборони

Працюють у центральних органах виконавчої влади та придержавних структурах:

Марина Кудерчук (мала досвід співпраці із "Студією Квартал 95" у Запоріжжі) – Голова Державного агентства України з питань кіно

Сергій Борзов (за даними ЗМІ є чоловіком народної депутатки І. Борзової, екс-директор команди КВН "Збірна України") – керівник Державного управління справами

Тетяна Руденко (керівник прес-служби "Студії Квартал 95") – член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення

Юлія Мецгер (за даними ЗМІ підтримує дружні зв’язки з актрисою "Студії Квартал 95" Оленою Кравець) – член Наглядової ради ПриватБанку

Ірина Копайгора (за даними ЗМІ є дочкою викладача в Криворізькому економічному університеті, де навчався В. Зеленський) – державна уповноважена Антимонопольного комітету України

Як повідомляли Українські Новини, 20 травня Володимир Зеленський прийняв присягу і став 6-м Президентом. Замість прес-конференції до 100 днів президентства Зеленський дав інтерв'ю своєму другові-акторові.