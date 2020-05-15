Епопея з ухваленням так званого "банківського закону" завершилась у середу, 13 травня. За нього на позачерговому засіданні Верховної Ради проголосували 270 народних обранців.

Втім, на цьому історія навряд чи завершиться. Адже, вважає керуючий партнер АО "Войченко і Дульський" Олександр Дульський, нова редакція закону "Про банки та банківську діяльність" суперечить Конституції та порушує цілу низку міжнародних норм з прав людини. А це значить, що у перспективі колишні власники та акціонери фінустанов почнуть масово звертатися до Європейського суду з прав людини.

"Цей закон фактично закриває шлях до повернення попереднім власникам будь-якого націоналізованого банку. Він виводить низку рішень головного регулятора з-під юрисдикції українських судів. Наприклад, закон доповнює Кодекс адміністративного судочинства статтею 266¹, відповідно до якої суд не може ухвалити рішення, що може зупинити розпочату процедуру виведення з ринку або ліквідації неплатоспроможного банку. Це саме стосується й рішень головного регулятора щодо введення тимчасової адміністрації, банкрутства чи переведення фінустанови у державну власність. Іншими словами, для усіх, хто нині намагається оскаржити незаконні рішення Нацбанку щодо своєї фінустанови, навіть позитивне рішення суду не матиме значення і не забезпечить відновлення майнових прав", - пояснив адвокат.

Саме тому багато експертів критикували новий банківський закон ще на стадії законопроекту, адже він прямо порушує норми головного закону держави – Конституції. І він є показником несуверенності політики України, яка, на вимогу західних кредиторів, робить фактично непідсудною фінансову владу країни.

Водночас, пояснює Олександр Дульський, у законі прописана норма, за якою колишні власники банків можуть отримати грошову компенсацію. Втім, аби отримати компенсацію, необхідно в суді довести, що дії Нацбанку були незаконними. Факт збитків потрібно довести у судах, з аудитом, експертизами, повним обгрунтуванням суми компенсації та втраченої вигоди.

"Розмір збитків визначатиме міжнародна аудиторська фірма, яку призначить суд. Проте вона має бути акредитована НБУ, що породжує очевидний конфлікт інтересів та сумніви в неупередженості такого висновку. Таким чином, можна говорити про порушення права власності колишніх власників (учасників) банків, виведених з ринку відповідно до рішень НБУ, які суперечать частинам четвертій та п’ятій статті 41 Конституції України", - підкреслив Дульський.

Він також зазначив, що норма закону про виключно грошову компенсацію суттєво обмежує колишніх акціонерів банків у виборі способів захисту порушеного майнового права. Відбувається звуження обсягу чинних прав, чим порушуються вимоги частини третьої статті 22 Конституції України.

Як повідомляли Українські Новини, депутати Дубинський і Поляків пропонують скасувати щойно прийнятий "антиколомойский" банківський закон.

Тим часом за "антиколомойський" закон проголосувала нова коаліція в Раді з числа прихильників Зеленського, Порошенка і Вакарчука.