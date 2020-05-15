В ЗСУ зареєстровано 2 нових випадки зараження на коронавірус

У Збройних силах на коронавірус хворіє 46 осіб, за минулу добу зареєстровано 2 нових випадки захворювання.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби командування Медичних сил Збройних сил, передають Українські Новини.

"Станом на 07.00 15 травня в Збройних Силах України хворіє 46 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало 65 осіб та 2 летальних випадки", - сказано в ньому.

На ізоляції (у тому числі самоізоляція) знаходиться 266 чоловік.

Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих трьох діб, - 36 осіб.

За минулу добу зареєстровано 2 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобою COVID-19.

У закладах охорони здоров'я лікується одна людина (Рівненський військовий госпіталь - 1 військовослужбовець).

В Харківській області один військовослужбовець лікується вдома під спостереженням медичної служби.

Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

Як повідомляли Українські Новини, 13 травня в Збройних силах було зафіксовано 8 нових випадків коронавіруса.

Кількість нових випадків коронавіруса в Україні зростає третій день поспіль.

14 травня кількість виявлених випадків захворювання коронавирусной інфекцією COVID-19 в Україні зросла на 483 до 17 330, кількість померлих від захворювання - на 20 осіб до 476 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків збільшилася на 14,2%, кількість нових летальних випадків - на 17,6%