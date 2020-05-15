На Донеччині бійці ЗСУ знищили одного бойовика і поранили ще п'ятьох

Вчора, 14 травня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню. Про це йдеться в повідомленні штабу ООС, передають Українські Новини.

Так, повідомляється, що противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

По українських військовослужбовцях, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", противник вів вогонь неподалік Пісків і двічі в Авдіївки з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

А в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації двічі вели вогонь поруч з Горіхово.

"Втрат серед наших захисників результаті ворожого обстрілу не було ... За даними розвідки, 14 травня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта і ще п'ятьох поранили", - йдеться в повідомленні.

З початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, 13 травня на Донбасі в бою загинув боєць ЗСУ, ще двоє отримали поранення.

Також 12 травня на Донбасі бойовики поранили одного бійця ЗСУ і втратили п'ятьох "бійців".