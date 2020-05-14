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14 травня 2020, четвер, 17:12 6
Політика 2020-05-14T17:45:02+03:00
Українські Новини
НБУ розробив мобільний застосунок для зчитування ID-карт і закордонних паспортів

НБУ розробив мобільний застосунок для зчитування ID-карт і закордонних паспортів

Ярина Вацяк
НБУ, ID-карта, Закордонний паспорт, мобільний додаток, UAPassportReader
Пластикова ID-карта.
Пластикова ID-карта.

Після того, як Telegram-бот "злив" базу даних із 26 млн водійських посвідчень, Національний банк розробив мобільний застосунок UAPassportReader для зчитування інформації з біометричних документів.

Про це йдеться в повідомленні Нацбанку, передають Українські Новини.

"Закачавши застосунок на смартфон можна безконтактно, швидко і просто зчитати всю інформацію, необхідну для ідентифікації клієнта з його ID-карти або біометричного закордонного паспорта громадянина України", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що використання у банківських відділеннях цього застосунка і його інтеграція з комп'ютерними системами банку полегшить життя банкам та їх клієнтам.

Банкам не потрібно буде купувати дороге обладнання для зчитування інформації з чипа біометричних документів.

Інтегрувавши застосунок UAPassportReader до своєї it мережі банк відразу зможе отримувати і зберігати в цифровому вигляді всю необхідну інформацію про клієнтів.

А клієнтам, які мають біометричні документи, тепер не потрібно буде носити з собою паперову довідку про місце реєстрації.

Також для них відкривається доступ до власних даних, що містяться в документах: вони можуть завантажити цю інформацію на свій смартфон для подальшої пересилки (наприклад, у форматі PDF).

Пілотна версія застосунку вже доступна для безкоштовного завантаження в AppStore.

В перспективі Національний банк планує також розробити аналогічну версію для Google Play.

Як повідомляли Українські Новини, поліція відкрила справу за фактом витоку персональних даних громадян з інформаційних баз державних відомств.

17 квітня Кабінет Міністрів дозволив використовувати електронні паспорти для виїзду за кордон та ID-карти у програмі "Дія" з 1 червня в якості експерименту до 2022 року.

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