Прес-секретарю Путіна діагностували двосторонню пневмонію

У прес-секретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова, якого раніше госпіталізували з підозрою на коронавірус, виявили двосторонню пневмонію. Про це Пєсков розповів в інтерв'ю виданню "Коммерсантъ".

Як повідомляє відомство, чиновник розповів, що проходив тестування на COVID-19 практично в щоденному режимі.

"Потім захворів один з моїх колег, з якими я спілкувався, і мені довелося після 1 травня сісти на режим самоізоляції. Я перейшов на домашній режим роботи. І при цьому я продовжував тестуватися. І ось тест показав позитивний результат", - розповів прес-секретар Путіна журналістам.

Зокрема, Пєсков не відразу розпізнав симптоми інфекції. За його словами, він зрозумів це лише тоді, коли піднялася температура трохи вище 37 і "ломка", і після декількох днів перебування вдома він поїхав в лікарню.

"Як мінімум треба переконатися, що немає загрози для легенів. Зараз лікуються вдома навіть з пневмонією, якщо вона, наприклад, одностороння. Коли вона двостороння, вибору немає. І тут ще особливість у тому, що твої легені не стільки сам вірус пожирає, скільки твій організм. Тобто починається гормональний шторм, і імунна система намагається цей вірус перемогти. І разом з вірусом починає пожирати легкі", - сказав Пєсков.

Він також зізнався, що заразив коронавірусом свою дружину.

Як повідомляли Українські Новини, раніше коронавірус виявили у прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна.