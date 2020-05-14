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14 травня 2020, четвер, 14:56 7
Суспільство 2020-05-14T15:15:01+03:00
Українські Новини
У Чернівцях лікарні переповнені хворими коронавірусом

У Чернівцях лікарні переповнені хворими коронавірусом

Ольга Фандорина
Карантин, Чернівецька область, Чернівці, Коронавірус, Захворюваність на коронавірус
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

У Чернівцях лікарні заповнені хворими коронавірусом, ситуація в місті важка, повідомляється, що в Україні більше всього випадків інфікування виявлено у Чернівецькій області (2 516). Про це заявив у четвер Олексій Каспрук в ефірі телеканалу Україна 24.

На даний момент в місті вже близько тисячі інфікованих.

"Стабільно важка динаміка. У нас на сьогоднішній день міські лікарні заповнені, пробуємо десь там впихнути додаткові кілька десятків ліжок, для того, щоб приймати і лікувати хворих коронавірусом і важкими пневмоніями", - сказав Каспрук

Він нагадав, що напередодні обласна комісія з надзвичайних ситуацій вирішила зняти всі обмеження, які були "поверх постанови уряду".

"станом на зараз у нас вільних 10 ліжок. Позавчора було дві. Плюс ми додатково ще 20 ліжок розгортаємо в міських лікарнях. Проблеми з персоналом теж. Є хворі лікарі. Непроста ситуація", - сказав він.

У зв'язку з цим в одному зі спортивних залів міста підготували запасний госпіталь, але його "дуже не хочеться" відкривати, зазначив мер.

Як захиститися від коронавируса:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

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