НБУ зміцнив гривню на вихідні. Курс нацвалюти до понеділка

Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 15-17 травня, на 0,88 коп. до 26,6815 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 14 травня, на 11,90 коп. до 26,6903 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 13 травня на 2,78% до 26,9549 UAH/USD, курс купівлі знизився на 4,14 коп. до 26,6180 UAH/USD.

Також Європейський банк реконструкції і розвитку прогнозує падіння ВВП України на 4,5% в 2020 році, в той час, як МВФ погіршив прогноз ВВП України, за зростання у 3% на зниження 7,7%.

Тим часом експерти банківської сфери прогнозують, що в травні можуть бути коливання на валютному ринку. Це пов'язано з глобальною кризою через пандемію коронавіруса.