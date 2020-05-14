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14 травня 2020, четвер, 14:10 6
Економіка 2020-05-14T15:15:02+03:00
Українські Новини
НБУ зміцнив гривню на вихідні. Курс нацвалюти до понеділка

НБУ зміцнив гривню на вихідні. Курс нацвалюти до понеділка

Анна Рудык
Курс валют, Курс НБУ, курс гривні, Курс гривні на завтра
Курс гривні
Курс гривні

Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 15-17 травня, на 0,88 коп. до 26,6815 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 14 травня, на 11,90 коп. до 26,6903 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 13 травня на 2,78% до 26,9549 UAH/USD, курс купівлі знизився на 4,14 коп. до 26,6180 UAH/USD.

Також Європейський банк реконструкції і розвитку прогнозує падіння ВВП України на 4,5% в 2020 році, в той час, як МВФ погіршив прогноз ВВП України, за зростання у 3% на зниження 7,7%.

Тим часом експерти банківської сфери прогнозують, що в травні можуть бути коливання на валютному ринку. Це пов'язано з глобальною кризою через пандемію коронавіруса.

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