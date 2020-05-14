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14 травня 2020, четвер, 13:06 21
Економіка 2020-05-14T15:15:03+03:00
Українські Новини
Рада дозволила не сплачувати єдиний соцвнесок тимчасово непрацюючим ФОПам

Рада дозволила не сплачувати єдиний соцвнесок тимчасово непрацюючим ФОПам

Анна Рудык
ФОП, Верховна Рада, ЄСВ, Фізичні особи-підприємці
Верховна Рада
Верховна Рада

Верховна Рада звільнила від сплати єдиного соціального внеску "сплячих" фізосіб-підприємців, яких стало на 1,7 тис. менше у квітні.

За прийняття в цілому законопроекту №2166 13 квітня проголосував 321 депутат при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Законопроектом пропонується внести зміни до статей 4 та 7 закону україни "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

Документом доповнено перелік осіб, звільнених від сплати ЄСВ, особами, які провадять незалежну професійну діяльність, якщо вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю.

Такі особи можуть бути платниками ЄСВ виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Також звільнені від сплати ЄСВ особи, які провадять незалежну професійну діяльність, за умови взяття їх на облік в якості фізичних осіб-підприємців та здійснення ними одного і того ж виду діяльності.

Міністерство фінансів у своєму експертному висновку до законопроекту зазначає, що реалізація його положень призведе до зменшення доходної частини бюджетів Пенсійного фонду і фондів соціального страхування, а це в свою чергу може вплинути на збалансованість відповідних фондів.

Як повідомляли Українські Новини, за 4 місяці держбюджет недоотримав понад 41 млрд гривень доходів.

Раніше підприємці розповіли, чому вийшли протестувати під Кабмін.

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