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14 травня 2020, четвер, 13:31 12
Суспільство 2020-05-14T15:15:03+03:00
Українські Новини
У Київській області кількість хворих на Covid-19 досягла 1067. Дані по районах

У Київській області кількість хворих на Covid-19 досягла 1067. Дані по районах

Валерия Драгомирова
Київська область, Коронавірус, Коронавірус у Київській області
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

Кількість хворих на коронавірус у Київської області 13 травня порівняно з попередньою добою збільшилась на 18 осіб до 1 067, в той час, як у Києві за добу різко збільшилася кількість випадків Covid-19.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10:00 14 травня 2020 року офіційно підтверджено 1 067 випадків захворювання на коронавірус, з них у 93 дітей і 177 медичних працівників (дані за весь період). За останню добу виявлено 18 нових випадків", - сказано в ньому.

У Києво-Святошинському районі підтверджено 328 випадків захворювання на коронавірус - у населених пунктах Вишневе, Боярка, Лісники, Тарасівка, Гатне, Дмитрівка, Кременище, Чайки, Петропавлівська Борщагівка, Крюківщина, Білогородка, Капітанівка, Нове, Гнатівка, Гореничі, Чабани, Юрівка, Круглик , Михайлівка-Рубежівка, Личанка, Віта Поштова, Святопетрівське, Ходосівка, Мироцьке, Хотів і Софіївська Борщагівка.

В Обухівському районі підтверджено 197 випадків - у Козині, Романкові, Українці, Обухові, Красній Слобідці, Нещерові, Германівці, Таценках, Деремезній, Червоному, Долині, Григорівці, Матяшівці, с. Перше Травня, Халеп'ї, Трипіллі, Жуківці та Гусачівці.

Також 50 випадків захворювання підтверджено в Броварському районі, 38 - у Борисполі, 35 - в Ірпені, по 34 випадки - у Броварах і Кагарлику, 33 - у Бориспільському районі, 31 - у Кагарлицькому районі, 30 - у Бучі, 26 - у Васильківському районі, 24 - в Білій Церкві, 20 - у Фастові, 19 - у Василькові, 17 - у Вишгороді, 16 - у Вишгородському районі, по 12 випадків - у Коцюбинському (смт) і Макарівському районі, 9 - в Гостомелі, 8 - в Бородянському районі , по 7 випадків - у Переяславі, в Баришівському, Білоцерківському, Переяслав-Хмельницькому та Ставищенському районах, по 6 - у Рокитному і Богуславському районі, по 4 - у Ворзелі та Іванківському районі, по 3 випадки - у Володарці, Бородянці, Фастівському, Рокитнянському та Миронівському районах, по 2 випадки - в Яготині, Богуславі, Глевасі, Іванкові, Згурівці, у Сквирському, Згурівському, Поліському районах, по 1 випадку - у Ставищі, Макарові, Березані, Баришівці, Ржищеві та Таращанському районі.

192 людей з усіх захворілих у Київській області перебувають на стаціонарному лікуванні, 875 - на амбулаторному (самоізоляції).

Зазначається, що 186 людей одужали, 17 з яких - діти, а 24 померли.

З 14 березня в Київський обласний лабораторний центр надійшло 3 336 повідомлень про підозру на COVID-19, за останню добу отримано 59 повідомлень про підозру на коронавірус.

Медичне спостереження встановлено за 5 345 контактними особами.

Як повідомляли Українські Новини, кількість тих, хто видужали в Україні перевищила кількість нових випадків коронавірусу.

Крім того, через тиждень закінчується карантин, продовжений Кабміном.

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