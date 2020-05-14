У МЗС пояснили, навіщо змінили правила перетину кордону з Білоруссю

Міністерство закордонних справ прояснив, що виїзд українців в Білорусі за закордонними паспортами дозволить зменшити час проходження прикордонного контролю та захистити громадян. Про це повідомляє прес-служба МЗС.

"Новий порядок виїзду дозволить: поліпшити захист українських громадян, оскільки у разі втрати за кордоном внутрішнього паспорта ідентифікація громадян України закордонними установами є тривалою і складною на відміну від оперативних процедур документування подорожуючих в разі втрати закордонних паспортів; зменшити час проходження прикордонного контролю кожного громадянина, оскільки інформація з закордонних паспортів зчитується спеціальними приладами", - зазначено в повідомленні.

Також у МЗС вважають, що використання закордонного паспорта удосконалить процедуру прикордонного контролю та буде запобігати випадки використання підробок паспорта громадянина України (у формі книжечки), оскільки він має низьку ступінь захисту.

"Запланована відстрочка нового порядку до 1 вересня цього року дозволить подорожуючим у разі необхідності завчасно оформити закордонного паспорта на території України", - додали в прес-службі.

Також зазначено, що громадянам України, які після 1 вересня 2020 року будуть перебувати на території Білорусі без закордонних паспортів, не потрібно хвилюватися - при їх поверненні в Україну Державна прикордонна служба безперешкодно пропускати за внутрішніми паспортами.

"Для громадян України - жителів прикордонних районів України залишається в силі режим поїздок в Республіку Білорусь по внутрішніх паспортах і свідоцтвах про народження (для осіб віком до 18 років)", - зазначено в повідомленні.

Також повідомлялося, що з березня 2020 року українці можуть перетинати кордон з Росією тільки за закордонними паспортами.

Також 17 квітня Кабінет Міністрів дозволив використовувати електронні паспорти для виїзду за кордон та ID-карти у програмі "Дія" з 1 червня в якості експерименту до 2022 року.