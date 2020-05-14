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14 травня 2020, четвер, 11:03 5
Силові структури 2020-05-14T11:30:03+03:00
Українські Новини
У ЗСУ після спаду збільшилася кількість хворих на коронавірус

У ЗСУ після спаду збільшилася кількість хворих на коронавірус

Валерия Драгомирова
ЗСУ, Коронавірус в армії, коронавірус в ЗСУ
Військовий. Фото: Міноборони України
Військовий. Фото: Міноборони України

У Збройних силах на коронавірус хворіє 48 осіб, за минулу добу зареєстровано 8 нових випадків захворювання, в той час, як кількість тих, хто видужав в Україні перевищила кількість нових випадків коронавірусу.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"Станом на 07:00 14 травня в Збройних Силах України хворіє 48 людей на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії видужала 61 людина і є 2 летальних випадки", - сказано в ньому.


На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 252 людини.

Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, - 21 людина.

За минулу добу зареєстровано 8 нових випадків захворювання на COVID-19.
В установах охорони здоров'я лікуються двоє людей (НВМКЦ "ГВКГ" - 1 працівник Збройних сил, ВМКЦ Центрального регіону - 1 військовослужбовець).

6 людей (Чернівецька область - 1 військовослужбовець, Хмельницька область - 1 працівник Збройних сил, Вінницька область - 1 працівник Збройних сил, Харківська область - 1 військовослужбовець, Київська область - 1 військовослужбовець і 1 працівник Збройних сил) лікуються вдома під наглядом медичної служби.

Стан здоров'я пацієнтів задовільний. Вони отримують необхідне лікування.

Як повідомляли Українські Новини, 13 травня у Збройних силах був зафіксований 1 новий випадок коронавірусу.

12 травня у ЗСУ зафіксували 5 нових випадків Covid-19.

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