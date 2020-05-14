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14 травня 2020, четвер, 09:00 6
Силові структури 2020-05-14T09:30:01+03:00
Українські Новини
На Донбасі в бою загинув боєць ЗСУ, ще двоє отримали поранення

На Донбасі в бою загинув боєць ЗСУ, ще двоє отримали поранення

Анна Рудык
ООС, Ситуація в зоні ООС, війна на Донбасі, обстріли на Донбасі
ООС. Фото: Міноборони України
ООС. Фото: Міноборони України

Вчора, 13 травня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню. Загинув один український військовий, ще двоє отримали поранення. Про це йдеться в повідомленні штабу ООС.

Так, повідомляється, що противник обстріляв позиції ОС із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" неподалік Гнутово, Талаковки і Широкіно ворог обстрілював наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

А в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог поблизу Кримського двічі відкривав вогонь із заборонених мінськими угодами мінометів 120-го калібру, в загальному випустивши 20 хв, а також автоматичних гранатометів станкових і великокаліберних кулеметів.

"Внаслідок обстрілу ворога двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали поранення. На жаль, ще один український захисник отримав поранення, несумісні з життям. Командування Об'єднаних сил висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблого героя ... За даними розвідки, 13 травня військовослужбовці Збройних Сил України поранили трьох російських окупантів", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що з початку поточної доби збройні формування РФ 5 разів порушили режим припинення вогню. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, 12 травня на Донбасі бойовики поранили одного бійця ЗСУ і втратили п'ятьох "бійців".

Також 11 травня на Донбасі бойовики 6 разів обстріляли позиції сил ООС і зазнали втрат.

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