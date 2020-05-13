Допиту Рябошапки та Арахамії у справі Труби не буде, - НАБУ

Після того, як адвокат розкрив подробиці записів з кабінету Труби , Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відмовилося допитати колишнього генерального прокурора Руслана Рябошапку та голову фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давида Арахамію в справі про можливий вплив колишнього директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Романа Труби на слідчих бюро та прийняття ними потрібних рішень.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

За результатами розгляду клопотання адвоката детектив НАБУ виніс постанову про часткову відмову в задоволенні клопотання.

Зокрема, НАБУ відмовився провести допит колишнього генерального прокурора та голови фракції "Слуга народу".

Своє рішення детектив мотивував тим, що в матеріалах кримінального провадження відсутні докази, які могли б свідчити про той факт, що Рябошапке і Арахамии відомі обставини можливого незаконного впливу з боку колишнього директора ДБР на слідчих бюро.

Також детектив зазначив, що безпідставний виклик зазначених осіб з метою проведення допиту призведе до порушення положень кримінального процесуального законодавства, які, зокрема, передбачають, що жодна особа не може бути піддана необґрунтованому процесуальному примусу.

При цьому заявник не погодився з цим рішенням НАБУ і подав скаргу у Вищий антикорупційний суду, який відмовив у її задоволенні.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ відкрило 2 кримінальні справи проти колишнього директора ДБР Романа Труби щодо незаконного впливу на слідчих та притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності.

Зеленський звільнив Трубу з посади директора ДБР і призначив тимчасово виконуючим обов'язки директора депутата Верховної Ради ("Слуга народу") Ірину Венедиктова.

Раніше колишній Президент Петро Порошенко передав Національному антикорупційному бюро флеш-накопичувач з записами розмов з можливою участю Романа Труби на них.