Допиту Рябошапки та Арахамії у справі Труби не буде, - НАБУ

Після того, як адвокат розкрив подробиці записів з кабінету Труби, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відмовилося допитати колишнього генерального прокурора Руслана Рябошапку та голову фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давида Арахамію в справі про можливий вплив колишнього директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Романа Труби на слідчих бюро та прийняття ними потрібних рішень. Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини. За результатами розгляду клопотання адвоката детектив НАБУ виніс постанову про часткову відмову в задоволенні клопотання. Зокрема, НАБУ відмовився провести допит колишнього генерального прокурора та голови фракції "Слуга народу". Своє рішення детектив мотивував тим, що в матеріалах кримінального провадження відсутні докази, які могли б свідчити про той факт, що Рябошапке і Арахамии відомі обставини можливого незаконного впливу з боку колишнього директора ДБР на слідчих бюро. Також детектив зазначив, що безпідставний виклик зазначених осіб з метою проведення допиту призведе до порушення положень кримінального процесуального законодавства, які, зокрема, передбачають, що жодна особа не може бути піддана необґрунтованому процесуальному примусу. При цьому заявник не погодився з цим рішенням НАБУ і подав скаргу у Вищий антикорупційний суду, який відмовив у її задоволенні. Як повідомляли Українські Новини, НАБУ відкрило 2 кримінальні справи проти колишнього директора ДБР Романа Труби щодо незаконного впливу на слідчих та притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності. Зеленський звільнив Трубу з посади директора ДБР і призначив тимчасово виконуючим обов'язки директора депутата Верховної Ради ("Слуга народу") Ірину Венедиктова. Раніше колишній Президент Петро Порошенко передав Національному антикорупційному бюро флеш-накопичувач з записами розмов з можливою участю Романа Труби на них.