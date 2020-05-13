Минекоенерго розробило паливний баланс, - Буславець

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища розробило паливний баланс, у якому визначено необхідні обсяги вугілля, газу та резервного палива-мазуту для виробництва електроенергії.

Про це на брифінгу в Кабінеті міністрів України повідомила в. о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольга Буславець.

"Після фізичного балансу розробляється паливний - мова про забезпечення паливної складової виконання виробництва електроенергії. Такий баланс є, там вказано, скільки вугілля потрібно до кінця року, газу та резервного палива - мазуту", - сказала вона.

Буславець додала, що згідно цих показників був проведений аналіз і необхідні розрахунки для визначення фінансового стану справ у галузі.

"У нас є дефіцит коштів як на ринку електроенергії, так і у вугільній галузі - близько 51 млрд грн. За яким 16 млрд - це дефіцит коштів саме вугільним підприємствам, а 9 млрд - для державних шахт", - зазначила в. о. міністра.

Вона підкреслила, що всі антикризові заходи спрямовані на ліквідацію та мінімізацію цього дефіциту, стабілізації цін на ринку та врегулюванню ситуації в енергетичному секторі в цілому.

Як повідомляли Українські Новини, Буславець вважає, що "зелена" енергетика дестабілізує енергосистему України.

Також в. о. міністра енергетики Ольга Буславець заявила, що скорочення атомної генерації – вимушений крок.