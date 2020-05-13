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13 травня 2020, середа, 17:10 6
Верховна Рада і партії 2020-05-13T17:30:02+03:00
Українські Новини
Депутат "Слуги народу" пообіцяла ввести "культурний збір", а потім відхрестилася від цієї ініціативи

Депутат "Слуги народу" пообіцяла ввести "культурний збір", а потім відхрестилася від цієї ініціативи

Елена Новикова
податки, Слуга народу, Євгенія Кравчук, Єдиний культурниі збір, Культурний збір
Євгенія Кравчук. Фото: Facebook/Yevhenia Kravchuk
Євгенія Кравчук. Фото: Facebook/Yevhenia Kravchuk

Депутат Верховної Ради Євгенія Кравчук ("Слуга народу") ініціює запровадження пільгових ставок ПДВ в 0-7% для "креативних індустрій" (кіноіндустрія, медіа, установи культури).

Про це вона написала в соціальній мережі Facebook.

"Вивчивши відповідну директиву ЄС і провівши ряд консультацій з урядом, ми вирішили уточнити деякі норми Податкового кодексу, щоб застосувати до операцій креативних індустрій пільгові ставки ПДВ 7% і 0%. Перелік цих операцій уточнюється", - зазначила депутат.

Він написав цей пост у відповідь на реакцію на своє відеозвернення про сьогоднішніх законопроекти, які знаходяться у порядку денному Верховної Ради.

Спочатку вона заявила про деякі кроки з підтримки "креативних індустрій" – кіноіндустрії, медіа, культурних установ.

"Ми плануємо кілька кроків по підтримці креативних індустрій, де зайнято близько 1 млн осіб по Україні та в державних і приватних структурах. Сьогодні Рада розгляне перший – він дозволить зменшити вартість оренди, наприклад кінотеатрів. Також буде підтримка телевізійних і радіокомпаній", - сказала Кравчук.

Наступним кроком у цьому напрямку, за її словами, буде впровадження єдиного культурного збору.

"А наступний наш крок, дуже важливий – це впровадження єдиного культурного збору", - сказала Кравчук.

У відео вона не уточнила, яких розмірів буде цей збір, як він буде адмініструватися і як розподілятися.

Пізніше Кравчук в Facebook написала, що ніяких додаткових податків зборів вводити не планується, таким чином, фактично дезавуював ранкове висловлювання.

Пост депутата Верховної Ради Євгенія Кравчук.ю Скріншот: Yevheniya KravchukПост депутата Верховної Ради Євгенія Кравчук.ю Скріншот: Yevheniya Kravchuk

Як повідомляли Українські Новини, до порядку денного сьогоднішнього засідання Ради включено законопроект №3377, який надає низку пільг туристичної галузі та "креативних індустріях" щодо сплати оренди та ряду податків.

Крім Кравчук серед його авторів значитися Олександр Ткаченко, голова парламентського комітету з гуманітарної та інформаційної політики, який до депутатства очолював телеканал "1+1".

Ткаченко через компанію CINEMA LOVE LTD (Великобританія) контролює 25% "Одеської кіностудії", крім того є співвласником мережі кінотеатрів "Оскар".

Крім того, в містах України 12 травня почалася масштабна акція підтримку сфери креативних індустрій і видовищних заходів, яка з-за карантину опинилася в тяжкому становищі.

фінансування Культурного фонду скоротили на 42,5%, а Інституту книги – на 34%.

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