Депутат "Слуги народу" пообіцяла ввести "культурний збір", а потім відхрестилася від цієї ініціативи

Депутат Верховної Ради Євгенія Кравчук ("Слуга народу") ініціює запровадження пільгових ставок ПДВ в 0-7% для "креативних індустрій" (кіноіндустрія, медіа, установи культури). Про це вона написала в соціальній мережі Facebook. "Вивчивши відповідну директиву ЄС і провівши ряд консультацій з урядом, ми вирішили уточнити деякі норми Податкового кодексу, щоб застосувати до операцій креативних індустрій пільгові ставки ПДВ 7% і 0%. Перелік цих операцій уточнюється", - зазначила депутат. Він написав цей пост у відповідь на реакцію на своє відеозвернення про сьогоднішніх законопроекти, які знаходяться у порядку денному Верховної Ради. Спочатку вона заявила про деякі кроки з підтримки "креативних індустрій" – кіноіндустрії, медіа, культурних установ. "Ми плануємо кілька кроків по підтримці креативних індустрій, де зайнято близько 1 млн осіб по Україні та в державних і приватних структурах. Сьогодні Рада розгляне перший – він дозволить зменшити вартість оренди, наприклад кінотеатрів. Також буде підтримка телевізійних і радіокомпаній", - сказала Кравчук. Наступним кроком у цьому напрямку, за її словами, буде впровадження єдиного культурного збору. "А наступний наш крок, дуже важливий – це впровадження єдиного культурного збору", - сказала Кравчук. У відео вона не уточнила, яких розмірів буде цей збір, як він буде адмініструватися і як розподілятися. Пізніше Кравчук в Facebook написала, що ніяких додаткових податків зборів вводити не планується, таким чином, фактично дезавуював ранкове висловлювання. Пост депутата Верховної Ради Євгенія Кравчук.ю Скріншот: Yevheniya Kravchuk Як повідомляли Українські Новини, до порядку денного сьогоднішнього засідання Ради включено законопроект №3377, який надає низку пільг туристичної галузі та "креативних індустріях" щодо сплати оренди та ряду податків. Крім Кравчук серед його авторів значитися Олександр Ткаченко, голова парламентського комітету з гуманітарної та інформаційної політики, який до депутатства очолював телеканал "1+1". Ткаченко через компанію CINEMA LOVE LTD (Великобританія) контролює 25% "Одеської кіностудії", крім того є співвласником мережі кінотеатрів "Оскар". Крім того, в містах України 12 травня почалася масштабна акція підтримку сфери креативних індустрій і видовищних заходів, яка з-за карантину опинилася в тяжкому становищі. фінансування Культурного фонду скоротили на 42,5%, а Інституту книги – на 34%.