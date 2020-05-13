підписатися на розсилку
26.6 27
28.65 29.25
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Спілка українських підприємців просить уряд врегулювати ціни на електроенергію
13 травня 2020, середа, 13:22 9
Економіка 2020-05-13T13:45:02+03:00
Українські Новини
Спілка українських підприємців просить уряд врегулювати ціни на електроенергію

Спілка українських підприємців просить уряд врегулювати ціни на електроенергію

Григорий Яковенко
Електроенергія, Ціна на електроенергію, Союз українських підприємців
Електроенергія Фото: Realist.online
Електроенергія Фото: Realist.online

Союз українських підприємців просить Кабінет Міністрів не допустити зупинку енергоблоків атомних електростанцій (АЕС) і врегулювати ситуацію з ціноутворенням на ринку електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні союзу, передають Українські Новини.

Згідно йому, 97 депутатів Верховної Ради звернулося до прем'єр-міністра Денису Шмыгалю з проханням вжити заходів щодо недопущення зниження частки АЕС в генерації електроенергії і переглянути прогнозний баланс об'єднаної енергосистеми (ОЕС) України.

"У листі до прем'єра народні депутати зазначають, що "середньозважена ціна електроенергії, яка була реалізована на ринку "на добу вперед" (у травні), зросла на 13% порівняно з квітнем 2020 року", що збільшило фінансову навантаження на реальний сектор економіки. Зрозуміло, що у зв'язку зі зниженням частки атомних електростанцій додаткові можливості на ринку електроенергії отримають вугільні та сонячні електростанції, які постачають енергію за більш високими тарифами. Таким чином, вартість енергоресурсів для промисловості буде і далі зростати, що, безумовно, позначиться на ціні товарів, які виробляють українські підприємці", - наголошується в повідомленні.

Крім того, депутати вважають, що обмеження роботи АЕС можуть призвести до віялових відключень, що спричинить загрозу зупинок виробництва і значні збитки.

У свою чергу Союз підприємців заявляє про неприпустимість дій, які ведуть до збільшення вартості електроенергії для промислових споживачів в умовах пандемії коронавіруса.

"Ми рішуче підтримуємо заяву народних депутатів України щодо недопущення масштабної зупинки АЕС і закликаємо уряд України негайно врегулювати ситуацію з неринковими підходами щодо ціноутворення електроенергії", - підсумована в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, ціна на електроенергію в Україні знизилася, але вона все ще вище, ніж в Європі.

Також Шмигаль пообіцяв не піднімати тарифи на електроенергію в 2020 році.

Більше новин про: Електроенергія Ціна на електроенергію Союз українських підприємців

У Києві планують відновити роботу громадського транспорту після 22 травня
Рада заборонила повертати неплатоспроможні банки колишнім власникам
Новини
"Нафтогаз" звільнить виконавчого директора Вітренко 13:38
Рада заборонила повертати неплатоспроможні банки колишнім власникам 13:35
Спілка українських підприємців просить уряд врегулювати ціни на електроенергію 13:22
Кличко просить Кабмін відновити роботу київського метро з 25 травня 12:51
Прапори частин Червоної армії, які звільняли Кривий Ріг, повернули до музею після втручання депутатів Бойка 12:49
більше новин
Олексій Кавилін ініціював збір кращих практик дистанційного навчання для створення освітньої online програми 10:31
Середньозважену вартість електроенергії "Енергоатому" потрібно підвищити на 58%, - Буславець 20:38
Кияни вийшли на протест проти незаконного будівництва Кучером ЖК в центрі Києва, - ЗМІ 19:04
Деградація довіри до поліції: члени правоохоронного комітету ВР розкритикували бездіяльність керівництва Нацполіції у справі Шевцова 10:59
Росіянину загрожує до 12 років в'язниці за розбійні напади на київські аптеки та кредитні установи, - Крищенко 11:11
більше новин
Олексій Кавилін ініціював збір кращих практик дистанційного навчання для створення освітньої online програми 10:31
"Укрзалізниця" заявила, що вокзали та потяги вже готуються до відновлення сполучення 16:01 Інфографіка
КМДА виділила 136 млн гривень на реконструкцію Пейзажної алеї 05:00
Карантин буде продовжено після 22 травня, — Шмигаль 09:58
У Міносвіти назвали орієнтовні дати ЗНО-2020 15:39
більше новин
У Києві другий день поспіль зменшується кількість нових хворих на коронавірус
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok