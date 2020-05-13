Спілка українських підприємців просить уряд врегулювати ціни на електроенергію

Союз українських підприємців просить Кабінет Міністрів не допустити зупинку енергоблоків атомних електростанцій (АЕС) і врегулювати ситуацію з ціноутворенням на ринку електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні союзу, передають Українські Новини.

Згідно йому, 97 депутатів Верховної Ради звернулося до прем'єр-міністра Денису Шмыгалю з проханням вжити заходів щодо недопущення зниження частки АЕС в генерації електроенергії і переглянути прогнозний баланс об'єднаної енергосистеми (ОЕС) України.

"У листі до прем'єра народні депутати зазначають, що "середньозважена ціна електроенергії, яка була реалізована на ринку "на добу вперед" (у травні), зросла на 13% порівняно з квітнем 2020 року", що збільшило фінансову навантаження на реальний сектор економіки. Зрозуміло, що у зв'язку зі зниженням частки атомних електростанцій додаткові можливості на ринку електроенергії отримають вугільні та сонячні електростанції, які постачають енергію за більш високими тарифами. Таким чином, вартість енергоресурсів для промисловості буде і далі зростати, що, безумовно, позначиться на ціні товарів, які виробляють українські підприємці", - наголошується в повідомленні.

Крім того, депутати вважають, що обмеження роботи АЕС можуть призвести до віялових відключень, що спричинить загрозу зупинок виробництва і значні збитки.

У свою чергу Союз підприємців заявляє про неприпустимість дій, які ведуть до збільшення вартості електроенергії для промислових споживачів в умовах пандемії коронавіруса.

"Ми рішуче підтримуємо заяву народних депутатів України щодо недопущення масштабної зупинки АЕС і закликаємо уряд України негайно врегулювати ситуацію з неринковими підходами щодо ціноутворення електроенергії", - підсумована в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, ціна на електроенергію в Україні знизилася, але вона все ще вище, ніж в Європі.

Також Шмигаль пообіцяв не піднімати тарифи на електроенергію в 2020 році.