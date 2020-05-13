Падіння економіки у перші три місяці 2020 виявилося більше прогнозу, - Мінекономіки

В той час, як ЄБРР прогнозує падіння ВВП України на 4,5%, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства оцінює падіння ВВП України в січні-березні 1,2% порівняно зі зростанням на 2,9% за аналогічний період 2019 року.

Про це йдеться в матеріалах міністерства, передають Українські Новини.

Падіння економіки у січні-березні виявилося більше прогнозованих 0,9%.

Зниження ВВП в січні-лютому 2020 року оцінено в 0,2%, а в січні – на 0,5%.

Раніше Національний банк погіршив прогноз зростання ВВП з 3,5% на зниження до 5% в 2020 році.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні грошова база включає в себе готівку в обігу поза банками, а також резервні кошти банків і інші гроші, за оперативними даними НБУ, збільшився на 6,3% до 512,012 млрд гривень.

Тим часом Європейський банк реконструкції і розвитку прогнозує падіння ВВП України на 4,5% в 2020 році, в той час, як МВФ погіршив прогноз ВВП України, за зростання в 3% на зниження 7,7%.

Також банки почали видавати менше кредитів населенню і бізнесу.