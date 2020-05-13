У Зеленського хочуть обкласти громадян новим податком - "культурним збором"

Сьогодні, 13 травня, під час позачергового засідання Верховна Рада розгляне законопроект про підтримку креативної індустрії, яка опинилася в важкому становищі з-за карантину. Про це у відеозверненні заявив заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Так, вона повідомила, що депутати передбачили кілька кроків підтримки креативної індустрії.

"Ми плануємо в цілому кілька кроків підтримки креативних індустрій, де зайнято близько мільйона людей по Україні. І в державних, і в приватних структурах. Сьогодні перший", — розповіла вона.

Депутат пояснила, що першим кроком хочуть зменшити оренду, наприклад, кінотеатрів, які в період карантину не можуть відкритися.

Також, за словами Кравчука, "буде підтримка" теле - і радіокомпаній. А наступним кроком стане запровадження єдиного культурного збору.

Як повідомляли Українські Новини, у містах України 12 травня почалася масштабна акція у підтримку сфери креативних індустрій і видовищних заходів, яка через карантин опинилася в тяжкому становищі.

Також фінансування Культурного фонду скоротили на 42,5%, а Інституту книги – на 34%.