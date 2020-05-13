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13 травня 2020, середа, 08:27 7
Силові структури 2020-05-13T09:45:01+03:00
Українські Новини
На Донбасі бойовики поранили одного бійця ЗСУ і втратили п'ятьох "бійців"

На Донбасі бойовики поранили одного бійця ЗСУ і втратили п'ятьох "бійців"

Анна Рудык
ООС, Ситуація в зоні ООС, війна на Донбасі, обстріли в зоні ООС
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Вчора, 12 травня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню, поранений один український військовий. Про це йдеться в повідомленні штабу ООС.

Так, повідомляється, що противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" у Павлополя і двічі поблизу Старогнатовки ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог двічі обстріляв захисників Кримського, використавши міномети калібру 120 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

"Внаслідок обстрілу ворожих один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення ... За даними розвідки, 12 травня українські військовослужбовці поранили п'ять російських окупантів", - йдеться в повідомленні.

Також з початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" у Гнутово противник вів вогонь з автоматичних гранатометів станкових, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, 11 травня на Донбасі бойовики 6 разів обстріляли позиції сил ООС і понесли втрати.

А в День пам'яті і примирення бойовики 7 разів обстріляли позиції сил ООС, 4 військових поранені.

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