підписатися на розсилку
26.65 27.11
28.7 29.35
˟
  • Новини
  • Політика
  • У Києві з 13 травня починають працювати 29 ринків. Де дозволена торгівля
12 травня 2020, вівторок, 20:55 6
Політика 2020-05-12T21:45:02+03:00
Українські Новини
У Києві з 13 травня починають працювати 29 ринків. Де дозволена торгівля

У Києві з 13 травня починають працювати 29 ринків. Де дозволена торгівля

Кира Молчанова
Київ, КМДА, Послаблення карантину, ринки в Києві
Ринок. Фото: Pixabay
Ринок. Фото: Pixabay

Після того, як у Києві з 12 травня почали послаблювати карантин, 29 агропродовольчих ринків почнуть працювати з 13 травня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Київської міської державної адміністрації (КМДА), передають Українські Новини.

За інформацією Головного управління Державної продовольчої служби, у Києві виконали протиепідемічні вимоги і можуть працювати з 13 травня 29 агропродовольчих ринків.

Згідно з повідомленням, це:

  • торгівельна площадка "Феофанівский",
  • ринок "Деміївська",
  • ТРК "Базар на Лісовій",
  • ринковий комплекс "Маяк",
  • КП "Володимирський ринок",
  • "Печерський ринок",
  • ринок "Ілліс",
  • КП "Бессарабський ринок",
  • ринок "Лівобережний",
  • Т/М "Дарниця",
  • ринок "Шлях",
  • ринок ПП "Колібріс",
  • ринок "Одеський",
  • "Ринок "Вигурівський",
  • Ринок "Нивки",
  • МПП "Турбота",
  • ринок "Західний",
  • ринок "Отрадненський",
  • ринок "Лук'янівський",
  • ТОВ "Фермер - Торг Плюс",
  • ринок "Полісся",
  • ринок "Виноградар",
  • ТОВ "Агроринок",
  • ринок "Дніпро",
  • ринок "Лісовий",
  • ТОВ "Дарницький ринок",
  • ринковий комплекс "Солом'янський",
  • КП "Житній ринок",
  • ринок "Позняки".

Агропродовольчі ринки столиці відкривають поступово за умови виконання ряду протиепідемічних вимог.

Так, на ринках повинні забезпечити: масковий режим працівників і відвідувачів, дистанційну термометрію на вході, недопуск на територію ринку осіб з ознаками ГРВІ, забезпечення дистанції в 3 м між торговими місцями і дистанції 1,5 м між відвідувачами, дезінфекцію контактних поверхонь кожні 3 години.

Відновити роботу можуть тільки офіційні продовольчі ринки.

Крім того, стихійна торгівля поруч з ними заборонена.

Як повідомляли Українські Новини, 12 травня 27 продовольчих ринків почали працювати в Києві.

Раніше повідомлялося, що ринкам щодня видавати дозвіл на роботу після перевірки.

Більше новин про: Київ КМДА Послаблення карантину ринки в Києві

У Києві почали працювати 27 ринків...
Сьогодні в Києві можуть працювати 19 ринків. Повни...
КМДА виділила 136 млн гривень на реконструкцію Пей...
У Львові медики рекомендують наразі не відкривати ...
Поліція з'ясовує, хто вкрав персональні дані з інформаційних баз держвідомств, до яких причетна "Дія"
"Укрзалізниця" заявила, що вокзали та потяги вже готуються до відновлення сполучення
Новини
На Донбасі поранений український військовий. Ворог тричі порушував режим припинення вогню 21:50
Українці стали активніше шукати роботу за кордоном, - НБУ 21:47
Канада і Китай почали спільне співробітництво з розробки вакцини від коронавірусу 21:29
McDonald's відкрив літні майданчики і дозволив купувати їжу "навиніс" 21:23
У Шанхаї відновив роботу парк Діснейленд 21:09
більше новин
Олексій Кавилін ініціював збір кращих практик дистанційного навчання для створення освітньої online програми 10:31
Кияни вийшли на протест проти незаконного будівництва Кучером ЖК в центрі Києва, - ЗМІ 19:04
Деградація довіри до поліції: члени правоохоронного комітету ВР розкритикували бездіяльність керівництва Нацполіції у справі Шевцова 10:59
ФІФА спростовує розслідування L illustr'e щодо Павелка 10:54
Сергій Солодченко ініціював масштабні кадрові зміни у ДФС 09:21
більше новин
Олексій Кавилін ініціював збір кращих практик дистанційного навчання для створення освітньої online програми 10:31
КМДА виділила 136 млн гривень на реконструкцію Пейзажної алеї 05:00
Карантин буде продовжено після 22 травня, — Шмигаль 09:58
У Міносвіти назвали орієнтовні дати ЗНО-2020 15:39
"Укрзалізниця" заявила, що вокзали та потяги вже готуються до відновлення сполучення 16:01 Інфографіка
більше новин
У Міносвіти назвали орієнтовні дати ЗНО-2020
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok