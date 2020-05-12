У Києві з 13 травня починають працювати 29 ринків. Де дозволена торгівля

Після того, як у Києві з 12 травня почали послаблювати карантин, 29 агропродовольчих ринків почнуть працювати з 13 травня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Київської міської державної адміністрації (КМДА), передають Українські Новини.

За інформацією Головного управління Державної продовольчої служби, у Києві виконали протиепідемічні вимоги і можуть працювати з 13 травня 29 агропродовольчих ринків.

Згідно з повідомленням, це:

торгівельна площадка "Феофанівский",

ринок "Деміївська",

ТРК "Базар на Лісовій",

ринковий комплекс "Маяк",

КП "Володимирський ринок",

"Печерський ринок",

ринок "Ілліс",

КП "Бессарабський ринок",

ринок "Лівобережний",

Т/М "Дарниця",

ринок "Шлях",

ринок ПП "Колібріс",

ринок "Одеський",

"Ринок "Вигурівський",

Ринок "Нивки",

МПП "Турбота",

ринок "Західний",

ринок "Отрадненський",

ринок "Лук'янівський",

ТОВ "Фермер - Торг Плюс",

ринок "Полісся",

ринок "Виноградар",

ТОВ "Агроринок",

ринок "Дніпро",

ринок "Лісовий",

ТОВ "Дарницький ринок",

ринковий комплекс "Солом'янський",

КП "Житній ринок",

ринок "Позняки".

Агропродовольчі ринки столиці відкривають поступово за умови виконання ряду протиепідемічних вимог.

Так, на ринках повинні забезпечити: масковий режим працівників і відвідувачів, дистанційну термометрію на вході, недопуск на територію ринку осіб з ознаками ГРВІ, забезпечення дистанції в 3 м між торговими місцями і дистанції 1,5 м між відвідувачами, дезінфекцію контактних поверхонь кожні 3 години.

Відновити роботу можуть тільки офіційні продовольчі ринки.

Крім того, стихійна торгівля поруч з ними заборонена.

Як повідомляли Українські Новини, 12 травня 27 продовольчих ринків почали працювати в Києві.

Раніше повідомлялося, що ринкам щодня видавати дозвіл на роботу після перевірки.