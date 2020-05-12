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  • У Латинській Америці фіксують дві смертельні хвороби: коронавірус і лихоманку денге
12 травня 2020, вівторок, 19:47 8
Америка 2020-05-12T20:15:01+03:00
Українські Новини
У Латинській Америці фіксують дві смертельні хвороби: коронавірус і лихоманку денге

У Латинській Америці фіксують дві смертельні хвороби: коронавірус і лихоманку денге

Елизавета Кесельман
Латинська Америка, Спалах епідемії, Лихоманка, Лихоманка денге
Латинська Америка. Фото: Рідус
Латинська Америка. Фото: Рідус

Раніше ВООЗ заявляла про очікування спалаху Еболи в Африці поряд з коронавірусом. Тим часом, в Латинській Америці заявили, що крім коронавірусу, в регіоні зафіксували ще одну смертельну хворобу — лихоманку денге. Про це передає Reuters.

Як повідомляє відомство, за рік в країні інфекцією, яка спалахнула ще в 2018 році, перехворіли 3 млн осіб, понад півтори тисячі померли.

Наголошується, що лихоманка денге, яку передають комарі, поширена в більшості країн регіону.

Лікарі з латиноамериканських країн називають коронавірус "зіркою", яка привернула до себе увагу, в той час як лихоманка денге "теж вбиває".

Панамериканська організація охорони здоров'я очікує в цьому році високі показники захворюваності, що може перевантажити відділення інтенсивної терапії і без коронавірусу.

За даними ВООЗ, лихоманка денге в легких формах нагадує грип, і у важких протікає з сильними болями і блюванням з кров'ю, призводить до витоку плазми, накопичення в організмі рідини, гострих кровотеч і порушень функцій внутрішніх органів.

Лікування подібного роду інфекції не існує, проте смертність при адекватному медичному спостереженні нижче 1%, але без нього може досягати 20%.

Як повідомляли Українські Новини, за останніми даними, у світі від коронавірусу померли 286 330 осіб.

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