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10 апреля 2020, пятница, 20:47 1250
Африка 2020-04-10T20:52:14+03:00
Українські Новини
ВОЗ готовится к вспышке Эболы в Африке

ВОЗ готовится к вспышке Эболы в Африке

Елизавета Кесельман
Африка, Конго, ВОЗ, Эбола, Вспышка Эболы
Африка.Фото: pixabay
Африка.Фото: pixabay

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, который ранее обвинил Тайвань в проявлении расизма, заявил о том, что Африка ожидает вспышку Эболы. Об этом он заявил в Twitter.

Отмечается, что первый случай был зафиксирован в Демократической Республике Конго.

 

"Сегодня я созвал заседание Чрезвычайного комитета по Эболе в Демократической Республике Конго (ДРК). Спустя 52 дней группы наблюдения и реагирования на местах подтвердили новый случай. Мы готовились и ожидаем новых случаев", - заявил Гебреисус.

Глава ВОЗ отметил, что в связи с этим правительство ДРК не сможет объявить о прекращении вспышки Эболы в понедельник, как было запланировано.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году в Демократической Республике Конго была зафиксирована вспышка Эболы. 

Тем временем, в 2016 ученые заявили о получении 100% вакцины от Эболы.

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