ВОЗ готовится к вспышке Эболы в Африке

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, который ранее обвинил Тайвань в проявлении расизма, заявил о том, что Африка ожидает вспышку Эболы. Об этом он заявил в Twitter.

Отмечается, что первый случай был зафиксирован в Демократической Республике Конго.

Today I convened a meeting of the Emergency Committee on #Ebola in #DRC. After 52 days without a case, surveillance & response teams on the ground have confirmed a new case. We have been preparing for and expecting more cases. — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 10, 2020

"Сегодня я созвал заседание Чрезвычайного комитета по Эболе в Демократической Республике Конго (ДРК). Спустя 52 дней группы наблюдения и реагирования на местах подтвердили новый случай. Мы готовились и ожидаем новых случаев", - заявил Гебреисус.

Глава ВОЗ отметил, что в связи с этим правительство ДРК не сможет объявить о прекращении вспышки Эболы в понедельник, как было запланировано.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году в Демократической Республике Конго была зафиксирована вспышка Эболы.

Тем временем, в 2016 ученые заявили о получении 100% вакцины от Эболы.