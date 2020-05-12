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12 травня 2020, вівторок, 21:00 20
Суспільство 2020-05-12T22:15:02+03:00
Українські Новини
Місцями заморозки та пориви вітру. Прогноз погоди на середу

Місцями заморозки та пориви вітру. Прогноз погоди на середу

Елена Новикова
Заморозки, синоптики, Прогноз погоди, Непогода в Україні, дощ, погода в Україні, Вітер, Укргідрометцентр
Погода. Фото: pixabay
Погода. Фото: pixabay

Після дощу і поривів вітру у вівторок, в середу, 13 травня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, уночі заморозки на поверхні ґрунту 0...-2 градуси, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+4 градуси, вдень +14...+16 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, тільки вдень у Карпатах і Закарпатті місцями невеликий дощ, вночі сильні заморозки в повітрі 0...-3 градуси, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, удень +12...+17 градусів.

У Карпатах вночі без опадів, вдень невеликий дощ, температура вночі 0...-5 градусів, удень +7...+12 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі -1...+1 градус, вдень +12...+14 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі 0...-2 градуси, вдень +11...+13 градусів.

У Сваляві без істотних опадів, температура вночі -1...-3 градуси, удень +9...+11 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, уночі заморозки на поверхні ґрунту 0...-5 градусів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, вдень +12...+17 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, тільки вночі в Полтавській і Дніпропетровській областях місцями невеликий дощ, вночі заморозки на поверхні ґрунту 0...-5 градусів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, вдень +12...+17 градусів.

На сході України мінлива хмарність, вночі невеликий дощ, вдень без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +12...+17 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, тільки вночі в Запорізькій області місцями невеликий дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 градусів, вдень +14...+19 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +14...+19 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +7...+9 градусів, вдень +15...+17 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики попередили про аномальну погоду в травні. На початку травня пройдуть дощі, але через кілька днів розпочнеться спека.

Крім того, за словами синоптиків, часті холодні періоди будуть змінювати рідкісні потепління не тільки в травні 2020, а й протягом усіх літніх місяців.

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