Прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова госпіталізували з коронавірусом

Після того, як коронавірус виявили у прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна, стало відомо, що прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков хворий на коронавірус і на даний момент знаходиться в лікарні. Про це передає Інтерфакс.ру.

"Так, захворів. Лікуюся", — сказав він журналістам.

Згідно інформації журналістів кремлівського пулу, останній раз Пєсков з'являвся на публіці 30 квітня на нараді у Володимира Путіна. Сам прес-секретар бесіді з ТАСС заявив, що очно контактував з главою держави більше місяця тому.

У свою чергу дружина Пєскова фігуристка Тетяна Навка підтвердила в розмові з виданням Daily Storm, що вона і її чоловік знаходяться в лікарні у зв'язку з коронавірусом.

"Ми в лікарні, щоб не піддавати (ризику) всю іншу сім'ю. Ми вирішили лягти в лікарню. Вся сім'я сиділа в суворій ізоляції. Мій чоловік працював. У зв'язку з цим є лише одна теза, що, швидше за все, це від нього, так як він перший захворів. Він приніс з роботи", - заявила Навка.

Дружина прес-секретаря президента підкреслила, що і в неї, і у нього все в порядку.

Як повідомляли Українські Новини, Росія вийшла на друге місце в світі за кількістю випадків Covid-19.