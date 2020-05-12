Millstone&Co сподівається реалізувати проєкт видобутку літію в Україні, – Жернов

Партнер інвестиційної компанії Millstone&Co Михайло Жернов заявляє, що його компанія вважає перспективним проєкт видобутку літію в Україні і, незважаючи на бюрократичні проблеми, сподівається його реалізувати.

Про це він розповів в інтерв'ю Українським Новинам.

"Проєкт видобутку літію в Україні сьогодні - це "єдиноріг" у наших українських проєктах! Входження в бізнес, пов'язаний з літієвими родовищами – це виклик для нас. В інвестиційній програмі на 2019 рік у нас не було в планах видобуток літію. Видобуток газу і вугілля ми передбачали, але літій - це була чиста авантюра. У 2018 році нас приваблювали в цей проєкт як консультантів, а в 2019-му нам запропонували цей проєкт викупити", - розповів Михайло Жернов.

За його словами, в Україні знаходиться кілька розвіданих ще при СРСР літієвих родовищ: одне - на території Донецької області та кілька - на території Кіровоградської області.

"У чому складність всіх цих родовищ? По-перше, ця розвідка, вироблена ще в СРСР. Щоб нам дійти до початку проєкту, потрібно дорозвідувати і підтвердити запаси цих родовищ.

Щодо нашого східного родовища, дорозвідка та оцінка запасів займе близько року. Після цього ми зрозуміємо, чи зможуть взагалі ці руди і їх запас бути ефективними з точки зору будівництва повноцінної шахти.

У Кропивницькому складніше - там є 2 руди, одна з яких практично не придатна до збагачення. Питання розвідки там, у першу чергу, питання ефективності. На жаль, стикаємося з тим, що, маючи величезний потенціал, ми фактично не можемо поки що реально оцінити його. Тим не менш, наша компанія прийняла рішення все-таки рухатися далі, нам це цікаво, і ми встигли до кризи отримати ресурс на дорозвідку. Ми продовжуємо боротися за ліцензію: якщо одне з родовищ не спрацює, то в комплексі декілька будуть ефективними", - зазначив Михайло Жернов.

Він також підкреслив, що реалізації проекту видобутку літію сильно заважає українська бюрократія. "В гру вступають українські бюрократичні зволікання – ми ведемо дискусію з Державною службою геології і надр України, але поки що говоримо на різних мовах". Державна служба прийняла нову постанову, яка змінює правила отримання ліцензії, відповідно, пройдений раніше "ліцензійний" шлях потрібно проходити заново. Ця ситуація ще раз демонструє, що інвестори, яких так сильно потребує Україна, продовжують стикатися з проблемою не виправданою бюрократії і правил, які постійно змінюються.

При цьому, Михайло Жернов підкреслює, що його інвестиційна компанія, заходячи в непростий проєкт з літієм, "розуміє всі ризики, але все ж вірить, що гідно дійде до моменту його реалізації".

Як повідомляли Українські Новини, Жернов прогнозує плаваючий курс долара, який за оптимістичним сценарієм зросте до 30 гривень за долар.