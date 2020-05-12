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12 травня 2020, вівторок, 12:50 20
Економіка 2020-05-12T14:30:01+03:00
Українські Новини
Ціна на електроенергію в Україні знизилася, але вона все ще вище, ніж у Європі

Ціна на електроенергію в Україні знизилася, але вона все ще вище, ніж у Європі

Григорий Яковенко
Електроенергія, Ціна на електроенергію
Електроенергія. Фото: pixabay
Електроенергія. Фото: pixabay

Середньозважена добова ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" (РСВ) в об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України станом на 12 травня скоротилася на 11,6%, або на 171 гривню/Мвт-год до 1 303 гривень/Мвт-год в порівнянні з 4 травня.

Про це свідчать дані державного підприємства "Оператор ринку", передають Українські Новини.

У свою чергу середньозважена ціна електроенергії на РСВ в межах "Бурштинського енергоострова" збільшилася на 16%, або на 256 гривень/Мвт-год до 1 852 гривень/Мвт-год.

Якщо порівнювати з цінами на європейській энергобирже Nord Pool, ціна в ОЕС України (44,78 євро/МВт-год) перевищує ціни в Норвегії (10,42 євро/ МВт-год) в 4,3 рази, в Швеції (12 євро/ МВт-год) - у 3,7 рази, у Данії (17,59 євро/ МВт-год) - в 2,5 рази, у Франції (21,28 євро/ МВт-год) - у 2,1 рази, у Німеччині (22,27 євро/ МВт-год) і Австрії (22,12 євро/ МВт-год) - в 2 рази.

Також на угорській біржі HUPX за аналогічний період середньозважена вартість електроенергії знизилася на 26,4%, або на 8,34 євро/МВт-год до 23,27 євро/МВт-год (677,07 гривень/Мвт-год згідно з курсом НБУ на 12 травня).

Як повідомляли Українські Новини, українські АЕС скоротили вироблення енергії до найнижчих показників в історії.

На початку року Україна скоротила дохід від експорту електроенергії на 11,7%.

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