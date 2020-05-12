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12 травня 2020, вівторок, 12:36 17
Суспільство 2020-05-12T14:30:02+03:00
Українські Новини
У львівські музеї пропускають через рамку для дезінфекції

У львівські музеї пропускають через рамку для дезінфекції

Елена Новикова
Музей, Карантин, Карантин у Львові, Відкриття музеїв у Львові
У Львові відкрилися музеї. Фото:
У Львові відкрилися музеї. Фото: "Шевченківський гай"

Львів відкрив парки, сквери, спортивні майданчики та промислові магазини з 11 травня. Також вперше з початку карантину у Львові відкрили кілька міських музеїв. Про це повідомляє видання zaxid.net.

Так, повідомляється, що ослаблення карантину у Львівській області хоч і відклали, але з 11 травня у місті дозволена робота літніх майданчиків, а також музеїв на відкритому просторі - "Личаківський цвинтар", "Шевченківському гаю" і "Території терору".

При вході в кожен з них тепер стоїть спеціальна рамка для дезінфекції, після проходження якої у кожного відвідувача міряють температуру.

Всі вони також працюють за спеціальним протоколом:

  • часте проведення дезінфекції;
  • відвідання тільки в масках;
  • при виявленні підвищеної температури відвідувачам рекомендують звернутися до сімейного лікаря і покинути територію (в разі відмови, працівники музею повинні викликати поліцію).

Дезінфекція перед входом у музей у Львові. Фото: Андрій МоскаленкоДезінфекція перед входом у музей у Львові. Фото: Андрій Москаленко

Температурний скринінг перед входом у музей у Львові. Фото: Андрій МоскаленкоТемпературний скринінг перед входом у музей у Львові. Фото: Андрій Москаленко

Як у Львові працюють музеї. Фото: Андрій МоскаленкоЯк у Львові працюють музеї. Фото: Андрій Москаленко

Як повідомляли Українські Новини, Львів розробив 5-етапний план виходу з туристичного кризи.

Також Львівська обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відстрочила послаблення карантину, яке було заплановано на 11 травня по всій Україні, до 15 травня.

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