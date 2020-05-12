У львівські музеї пропускають через рамку для дезінфекції

Львів відкрив парки, сквери, спортивні майданчики та промислові магазини з 11 травня. Також вперше з початку карантину у Львові відкрили кілька міських музеїв. Про це повідомляє видання zaxid.net. Так, повідомляється, що ослаблення карантину у Львівській області хоч і відклали, але з 11 травня у місті дозволена робота літніх майданчиків, а також музеїв на відкритому просторі - "Личаківський цвинтар", "Шевченківському гаю" і "Території терору". При вході в кожен з них тепер стоїть спеціальна рамка для дезінфекції, після проходження якої у кожного відвідувача міряють температуру. Всі вони також працюють за спеціальним протоколом: часте проведення дезінфекції; відвідання тільки в масках; при виявленні підвищеної температури відвідувачам рекомендують звернутися до сімейного лікаря і покинути територію (в разі відмови, працівники музею повинні викликати поліцію). Дезінфекція перед входом у музей у Львові. Фото: Андрій Москаленко Температурний скринінг перед входом у музей у Львові. Фото: Андрій Москаленко Як у Львові працюють музеї. Фото: Андрій Москаленко Як повідомляли Українські Новини, Львів розробив 5-етапний план виходу з туристичного кризи. Також Львівська обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відстрочила послаблення карантину, яке було заплановано на 11 травня по всій Україні, до 15 травня.