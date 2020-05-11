Град, грози та пориви вітру. Прогноз погоди в Україні на вівторок

Після спеки до +30, яка була в понеділок, у вівторок, 12 травня, в Києві мінлива хмарність, вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, гроза, град, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 градусів, вдень +19...+21 градус.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с, температура вночі +7...+13 градусів, вдень +9...+18 градусів. У Львівській області вночі +5...+10 градусів, вдень +8...+13 градусів.

В Карпатах дощ та мокрий сніг, температура вночі +2...+7 градусів.

В Моршині, Трускавці вночі невеликий дощ, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +5...+7 градусів, удень +8...+10 градусів.

У Сваляві дощ, температура вночі +9...+11 градусів, вдень +13...+15 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, вночі місцями невеликий дощ. У Сумській області без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +16...+22 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, вночі без опадів. У Вінницькій області невеликий дощ, вдень дощ, гроза, в окремих районах град, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +17...+24 градуси.

На сході України мінлива хмарність. У Харківській і Донецькій областях місцями короткочасний дощ, грози, вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с, температура вночі +9...+14 градусів, вдень +20...+25 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень дощ, гроза, в окремих районах град, вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, температура вночі +8...+15 градусів, вдень +18...+25 градусів.

У Криму хмарно з поясненнями, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, температура вночі +10...+15 градусів, вдень +19...+24 градуси.

У Ялті без опадів, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +21...+23 градуси.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики попередили про аномальну погоду в травні. На початку травня пройдуть дощі, але через кілька днів розпочнеться спека.

Крім того, за словами синоптиків, часті холодні періоди будуть змінювати рідкісні потепління не тільки в травні 2020, а й протягом усіх літніх місяців.