Град, грози та пориви вітру. Прогноз погоди в Україні на вівторок

Після спеки до +30, яка була в понеділок, у вівторок, 12 травня, в Києві мінлива хмарність, вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, гроза, град, вітер північно-західний, 7-12 м\/с, пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +13...+15 градусів, вдень +19...+21 градус. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр. На заході України мінлива хмарність, вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град, вітер північно-західний, 7-12 м\/с, пориви 17-22 м\/с, температура вночі +7...+13 градусів, вдень +9...+18 градусів. У Львівській області вночі +5...+10 градусів, вдень +8...+13 градусів. В Карпатах дощ та мокрий сніг, температура вночі +2...+7 градусів. В Моршині, Трускавці вночі невеликий дощ, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +5...+7 градусів, удень +8...+10 градусів. У Сваляві дощ, температура вночі +9...+11 градусів, вдень +13...+15 градусів. На півночі України мінлива хмарність, вночі місцями невеликий дощ. У Сумській області без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град, вітер північно-західний, 7-12 м\/с, пориви 15-20 м\/с, температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +16...+22 градуси. У центрі України мінлива хмарність, вночі без опадів. У Вінницькій області невеликий дощ, вдень дощ, гроза, в окремих районах град, вітер північно-західний, 7-12 м\/с, пориви 15-20 м\/с, температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +17...+24 градуси. На сході України мінлива хмарність. У Харківській і Донецькій областях місцями короткочасний дощ, грози, вітер південно-західний, 7-12 м\/с, вдень пориви 15-20 м\/с, температура вночі +9...+14 градусів, вдень +20...+25 градусів. На півдні України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень дощ, гроза, в окремих районах град, вітер південно-західний, 7-12 м\/с, пориви 15-20 м\/с, температура вночі +8...+15 градусів, вдень +18...+25 градусів. У Криму хмарно з поясненнями, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м\/с, пориви 15-20 м\/с, температура вночі +10...+15 градусів, вдень +19...+24 градуси. У Ялті без опадів, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +21...+23 градуси. Як повідомляли Українські Новини, синоптики попередили про аномальну погоду в травні. На початку травня пройдуть дощі, але через кілька днів розпочнеться спека. Крім того, за словами синоптиків, часті холодні періоди будуть змінювати рідкісні потепління не тільки в травні 2020, а й протягом усіх літніх місяців.