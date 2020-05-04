Рейтинг полезных продуктов: что включить в рацион для похудания, улучшения иммунитета и самочувствия

Команда проекта "Полезной программы" составит рейтинги наиболее популярных и полезных продуктов для повышения иммунитета, хорошего самочувствия и крепкого здоровья, в то время, как журналисты рассказали, как есть сладости без вреда для здоровья и при этом худеть.

Об этом говорится в анонсе "Полезной программы" на телеканале "Интер".

"Научно доказано: продукты, которые человек употребляет в пищу, влияют на состояние его здоровья, молодость, красоту, продолжительность жизни, а также на общий эмоциональный фон. Поэтому к своему рациону следует подходить разборчиво и серьезно. Особенно в период пандемии коронавируса. Ведь один из самых доступных способов профилактики вирусных и инфекционных заболеваний – правильное питание", - говорится в сообщении.

Продукты с самым высоким содержанием витамина С

Среди них – имбирь, лимон и киви. По мнению экспертов, их употребление поможет повысить иммунитет и защитить организм от вирусов.

"Витамин С имеет огромное значение для человеческого организма: он улучшает работу иммунной системы, укрепляет соединительные ткани и сосуды, а также способствует поддержанию других важных функций. Употребляя ежедневно в пищу корень имбиря, лимоны и киви, можно полностью удовлетворить потребность организма в витамине C. В одном лимоне, например, содержится 50% его суточной нормы. Имбирь обладает также противовоспалительным и противомикробным эффектом. А киви не только помогает бороться с инфекциями и стрессом, но и способствует похудению. Что может быть лучше во время домашней самоизоляции?", – говорит диетолог Борис Скачко.

ТОП-3 продуктов для похудения

В борьбе с лишними килограммами помогут ананас, грейпфрут и капуста. Они лидируют среди продуктов, ускоряющих пищеварение и сжигающих жиры.

ТОП-3 продуктов, которые заряжают энергией

Вам грустно, нет сил, вдохновения и энергии? Длительный карантин делает нас нервными и вялыми. К счастью, существуют продукты, помогающие преодолеть хандру. Фасоль, бананы и шоколад быстро утоляют голод, повышают жизненный тонус и поднимают настроение.

Напомним, медики отмечают, что чрезмерное употребление сахара крайне негативно сказывается и на детском, и на взрослом организме.

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