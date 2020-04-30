Мороженое без сахара и диетические конфеты. Как приготовить полезные сладости

Медики отмечают, что чрезмерное употребление сахара крайне негативно сказывается и на детском, и на взрослом организме. Журналист программы "Утро с Интером" в рубрике "Правила еды" рассказала, как есть сладости без вреда для здоровья и при этом худеть. Об этом пишет пресс-служба "Интера".



Рецепты альтернативных сладостей

Диетическое печенье

Для 12 штук печенья понадобится: 1 крупный банан, половина или чуть больше стакана овсяных хлопьев быстрого приготовления и небольшая горсть сухофруктов. Банан лучше брать перезрелый, он более сладкий. Разомните его вилкой, добавьте овсяные хлопья и изюм. Изюм можно заменить любимыми сухофруктами: черносливом, курагой, финиками. Можно даже добавить орехи. Пергаментную бумагу смажьте кокосовым маслом и выложите на нее сформированное печенье. Отправьте в духовку на 15 минут.

Диетическое печенье. Фото: пресс-служба "Интер"

Диетические конфеты

Для их приготовления понадобится: 200 г фиников, 200 г грецких орехов, ложка кокосового масла, немного натурального какао и кокосовая стружка для украшения.

"Нужно заранее замочить финики на час в обычной холодной воде, – рассказывает Вера Борсук. – Затем удалить из них косточки, измельчить в блендере и добавить грецкие орехи или же арахисовую пасту – кому как больше нравится. А также – ложку кокосового масла и несколько ложек какао. Все хорошо перемешиваем. Руки я смазываю кокосовым маслом и формирую из полученной массы кружочки-конфетки. Обвалять их можно в кокосовой или миндальной стружке, семенах чиа, какао. Кому что больше по вкусу. Далее отправляем на час в холодильник".

Конфеты. Фото: пресс-служба "Интера"

Мороженое без сахара

На две порции мороженого понадобится: два спелых замороженных банана, 10 фиников, орехи и какао по вкусу.

"В блендере взбиваем замороженные бананы, – объясняет процесс приготовления Вера. – Не удивляйтесь: для таких десертов я специально их заранее замораживаю. После чего добавляем какао и финиковую смесь, которая у меня осталась из предыдущих рецептов. Мороженое готово!".







Ранее Українські Новини писали о простом рецепте арахисовой пасты в домашних условиях.