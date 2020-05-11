У Мексиці знайдено мертвим український моряк

Після того, як в аеропорту Португалії вбили українця, в Мексиці знайдений мертвим український моряк, член екіпажу судна Panamax Alexander. Про це передає РБК-Україна з посиланням на директор департаменту консульської служби МЗС України Сергія Погорельцева.

Як повідомляє відомство, до посольства України в Мексиці надійшло повідомлення про зникнення на шляху до мексиканського порту в місті Мазатлан громадянина України, який був членом екіпажу судна.

"Після виявлення відсутності моряка на борту судна, капітан був ініційований розшук члена екіпажу за місцем можливого падіння в море і повідомлено про подію в адміністрацію порту міста Мазатлан. До пошукових робіт були залучені кошти Військово-морського флоту Мексики. В цей же день, 10 травня, тіло громадянина України було знайдено місцевими рибалками", - йдеться в повідомленні.

За фактом порушено кримінальну справу, мексиканськими правоохоронними органами проводиться розслідування. Посольство України в Мексиці вживає заходів щодо розшуку родичів померлого громадянина України.

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці січня 2020 року з борту іноземного судна пропав український моряк.