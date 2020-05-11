Фірма з США відкупилася від Тимошенко 11 млн доларів, щоб уникнути позову, − ЗМІ

Юридична фірма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom виплатила 11 мільйонів доларів колишньому прем'єр-міністру України Юлії Тимошенко та її адвоката, щоб уникнути судового переслідування з їх боку. Про це в неділю, 10 травня, повідомила газета The New York Times з посиланням на джерела.

Як пише видання, в 2018 році Тимошенко під час інтерв'ю зазначила, що нью-йоркська адвокатська компанія Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom в 2012 році "обеляла діяльність (колишнього президента України Віктора) Януковича і його уряду".

Вона заявила, що компанія робила це в обмін на винагороду. Незабаром Тимошенко разом зі своїм адвокатом Сергієм Власенком найняла юридичну фірму Reid Collins & Tsai, щоб спробувати дізнатися, чи можна подати на Skadden до суду.

Як стверджує NYT, для врегулювання питання до подачі позову фірма Skadden заплатила 11 мільйонів доларів чи трохи більше.

Наголошується, що кошти надійшли Тимошенко і Власенко через компанію Reid Collins & Tsai. Газета вказує, що в деклараціях, які подали адвокат і екс-прем'єр, говориться, що кожен з них отримав приблизно 5,5 мільйона доларів, проте в записах не згадується Skadden.

Як повідомляли Українські Новини, Тимошенко відмовляється повідомити джерело виплати їй 148,3 млн гривень компенсації посилаючись на юридичні обмеження.

Як повідомлялося, згідно з декларацією Тимошенко, 24 квітня вона отримала 148,3 млн гривень в якості компенсації шкоди, заподіяної політичними репресіями 2011-2014 років.