Сьогодні у Львові відкриються парки, сквери, спортмайданчики та промислові магазини

Львів відкриває парки, сквери, спортивні майданчики та промислові магазини з 11 травня.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав мер міста Андрій Садовий, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, з 11 травня відкриваються для відвідування парки, сквери і спортивні майданчики (для індивідуального заняття спортом), відновлюється торгівля промисловою групою товарів (крім одягу та взуття), господарські магазини також будуть працювати, щоб розвантажити наплив покупців з великих торгових центрів.

Також запрацюють літні тераси кафе і ресторанів.

12 травня міська адміністрація скликає позачергове засідання комісії з надзвичайних ситуацій.

Тоді комісія прийме рішення про роботу перукарень, салонів краси та можливості продажу одягу і взуття.

Садовий зазначив, що відстрочення певних дозволів пов'язана зі збільшенням кількості випадків захворювання коронавірусом у Львові та області.

Як повідомляли Українські Новини, в той час, як після короткого спаду в Україні зросла кількість нових випадків COVID-19 до 515 за добу 8 травня, зокрема, у Львівській області вже 753 випадку, Львівська обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відстрочила послаблення карантину, яке було заплановане на 11 травня по всій Україні.

З 12 травня в Києві почнеться перший етап послаблення карантинних обмежень. Після того, як Україна вийде з карантину, людям доведеться дотримуватися дистанції і дотримуватися правил безпеки.