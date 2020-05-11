Сьогодні у Львові відкриються парки, сквери, спортмайданчики та промислові магазини

Львів відкриває парки, сквери, спортивні майданчики та промислові магазини з 11 травня. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав мер міста Андрій Садовий, передають Українські Новини. Згідно з повідомленням, з 11 травня відкриваються для відвідування парки, сквери і спортивні майданчики (для індивідуального заняття спортом), відновлюється торгівля промисловою групою товарів (крім одягу та взуття), господарські магазини також будуть працювати, щоб розвантажити наплив покупців з великих торгових центрів. Також запрацюють літні тераси кафе і ресторанів. 12 травня міська адміністрація скликає позачергове засідання комісії з надзвичайних ситуацій. Тоді комісія прийме рішення про роботу перукарень, салонів краси та можливості продажу одягу і взуття. Садовий зазначив, що відстрочення певних дозволів пов'язана зі збільшенням кількості випадків захворювання коронавірусом у Львові та області. Як повідомляли Українські Новини, в той час, як після короткого спаду в Україні зросла кількість нових випадків COVID-19 до 515 за добу 8 травня, зокрема, у Львівській області вже 753 випадку, Львівська обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відстрочила послаблення карантину, яке було заплановане на 11 травня по всій Україні. З 12 травня в Києві почнеться перший етап послаблення карантинних обмежень. Після того, як Україна вийде з карантину, людям доведеться дотримуватися дистанції і дотримуватися правил безпеки.