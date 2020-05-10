Від єврейської громади Коломиї поліція вимагає список її членів з адресами і телефонами

Поліція в Івано-Франківську направила голові єврейської громади Коломиї Якову Залищикеру вимогу надати їм копію статуту, список членів громади, а також адреси цих людей і їх мобільні телефони.

Про це повідомив глава Українського єврейського комітету Едуард Долинський в Facebook.

"Департамент стратегічних розслідувань Івано-Франківської обласної поліції звернувся до голови єврейської громади Коломиї Якову Залищикеру і повідомив, що департамент займається боротьбою з транснаціональними та етнічними організованими групами і злочинними організаціями. І що, мабуть, для боротьби з єврейської транснаціональним злочинним угрупованням громада повинна видати поліції "копію статуту, список членів громади з адресами і мобільними телефонами, список студентів єврейської національності у ВУЗах Коломиї", - йдеться в повідомленні Долинського.

Глава місцевої єврейської громади відповів поліції, що статут є в держреєстрі і що релігійні громади відокремлені від держави, а персональні дані членів громади можуть надати тільки у випадку зареєстрованих кримінальних справ.

"Цікаво, що в 1941 році нацисти і українська допоміжна поліція теж вимагали надати список всіх євреїв", - провів паралелі Долинський.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2019 році в Україні помітно знизився рівень антисемітизму.

Тим часом президент України Володимир Зеленський напередодні свого візиту в Ізраїль дав велике інтерв'ю виданню The Times of Israel, в якому зазначив, що в Україні найнижчий рівень антисемітизму в Європі, а він сам має єврейську кров.